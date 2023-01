Wigan: Kolo Touré viré après 9 matchs sans la moindre victoire

Le club anglais vient de se séparer de l'Ivoirien Kolo Touré pour sa première expérience à la tête d'une équipe professionnelle.

Nommé entraîneur de Wigan Athletic en novembre 2022, Kolo Touré licencié de son poste

En neuf matchs, l'ancien défenseur affiche un bilan de trois nuls et six défaites. Wigan est actuellement la lanterne rouge de Championship avec seulement 25 points en 28 journées.

"Tout d'abord, j'aimerais remercier Kolo, ainsi que Kevin et Ash, pour leurs efforts durant leur passage au Football Club. Malheureusement, les résultats sur le terrain n'ont pas été ceux que nous aurions souhaités et aussi difficile que soit cette décision, le conseil d'administration a estimé qu'il était nécessaire de nous donner la meilleure chance possible de rester un club de Championship la saison prochaine", a déclaré Malachy Brannigan, directeur général de Wigan Athletic.

Il s'agissait de la première expérience de Kolo Touré en tant qu'entraîneur principal, lui qui était jusqu'à présent adjoint dans le staff de Brendan Rodgers à Leicester depuis février 2019.