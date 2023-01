Sports: Danho Paulin confie une importante mission aux Fédérations

Le Ministre des Sports, Danho Paulin, a confié une importante mission aux Fédérations sportives, à l'occasion de la rentrée fédérale qui s'est tenue, jeudi au Parc des Sports de Treichville.

Danho Paulin demande l'encadrement et l’orientation des jeunes dans toutes les fédérations sportives

« Sports, niche d'opportunités et facteur d'épanouissement pour une jeunesse responsable au service de la Côte d'Ivoire solidaire ». C’est sous ce thème que le Ministère des Sports a placé la 3ème édition de la rentrée fédérale qui a eu le jeudi 26 janvier 2023 au Parc des sports de Treichville au cours d’une belle cérémonie couplée à la journée du mérite sportif. Parades, démonstrations, remise de chèque, présentation des vœux de nouvel an et distinction ont été les temps forts de cette cérémonie entièrement dédiée aux jeunes comme pour mettre en pratique la décision du Chef de l’Etat, Alassane OUATTARA de faire de cette année 2023 celle de la jeunesse.

Saisissant cette belle occasion, le Ministre des Sports, Monsieur Paulin Claude DANHO a invité les fédérations sportives à placer la jeunesse au cœur de toutes leurs activités. « Vous avez un grand rôle à jouer. Celui d’encadrer et d’orienter les jeunes dans toutes les fédérations sportives (...) Organisez des compétitions pour les jeunes. Identifiez des talents afin de donner une seconde chance à la jeunesse », a-t-il insisté. Poursuivant, le Ministre des Sports a félicité et encouragé les 10 Commandeurs, 12 Officiers et 92 Chevaliers dans l’Ordre du mérite sportif ivoirien à être des modèles.

« Je réitère mes vives félicitations aux récipiendaires et vous assure de la reconnaissance de la Nation pour vos mérites (...) Vous devez inspirer les jeunes générations par votre savoir-faire et savoir vivre. Donnez des repères à la jeunesse qui a besoin d’expérience et d’excellence », a-t-il exhorté. Auparavant, M. KOFFI Kan Bertin, Directeur Général des Sports, Me Georges Joseph N'GOAN, président du Comité National Olympique (CNO), le Vice-gouverneur du district d'Abidjan, MOBIO Samuel, pour le compte des décorés, et le président SOUMAHORO Mamadou au titre des fédérations sportives, ont loué actions du Ministre DANHO en faveur du développement et de la promotion du sport en Côte d’Ivoire. Il est bon de souligner que le Ministre Paulin Claude DANHO a remis un chèque de 150 millions FCFA pour l’équipement des fédérations sportives.