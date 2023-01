Côte d’Ivoire: Soul to Soul et plusieurs pro-Soro à nouveau devant le juge

En Côte d’Ivoire, le procès en appel des pro-Soro dont celui de Soul To Soul, soupçonnés à des degrés divers dans un complot dirigé contre l’ État ivoirien, s’ouvre à Abidjan le 30 janvier prochain.

Soul To Soul, ex protocole de Guillaume Soro, transféré de la prison d’ Abengourou à la MACA

Une dizaine de partisans de Guillaume Soro, qui avaient été interpellés puis jugés en juin 2021 pour atteinte à l’autorité de l’État et diffusion de fausses nouvelles, seront entendus, à nouveau, le 30 janvier au Tribunal de première instance d’Abidjan. Il s’agit entre autres des députés Alain Lobognon, Soro Kanigui et Loukimane Camara ainsi que de Koné Kamaraté Souleymane dit soul to soul, Koné Tehfour, Simon Soro, Sékongo Félicien…

Souleymane Kamaraté, chef de protocole de l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, et le Commandant Kassé Jean Baptiste, son aide de camp, ont déjà écopé de 20 ans de prison ferme. Les deux inconditionnels de Guillaume Soro avaient été arrêtés et placés en détention le 23 décembre 2019, jour du retour manqué en Côte d’Ivoire du patron de Générations et peuples solidaires (GPS). Ils ont été transférés depuis quelques jours de la prison d’ Abengourou à la Maison d’arrêt et de correction d’ Abidjan (MACA).

L’avion transportant M. Soro en provenance de l’Europe avait finalement atterri au Ghana voisin en raison des tensions qui ont prévalu autour de cette arrivée. Selon la présidence ivoirienne, cet atterrissage inattendu à Accra avait été réclamé par l’ex-chef de file des rebelles des Forces nouvelles, pour éviter une « arrestation à l’arrivée » compte-tenu d’un mandat d’arrêt international émis ce jour-là contre lui pour «tentative d’atteinte à l’autorité de l’État et à l’intégrité du territoire national ». Exilé depuis lors en Europe, Guillaume Soro n’est plus revenu en Côte d’Ivoire.