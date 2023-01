Élections locales : Le PPA-CI instaure un code de bonne conduite

En prélude aux élections régionales et municipales de 2023, le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côted'Ivoire) de Laurent Gbagbo a mis à la disposition de ses candidats un code de bonne conduite, a-t-on appris dans un communiqué.

Côte d’Ivoire : Le PPA-CI met en place un code de conduite pour ses candidats aux élections locales

Dans un communiqué portant la signature du préfet hors grade N’dabian Eby Armand, le Comité d’arbitrage des candidatures (CAC) du PPA-CI invite tous les candidats et candidates à l’investiture du parti de Laurent Gbagbo pour les élections régionales et municipales de 2023 à retirer le code de bonne conduite élaboré à leur intention et son annexe.

Les candidats pour les régionales ont jusqu'au 30 janvier pour déposer l’annexe dénommé "Adhésion du candidat ou de la candidate". Le délai pour les candidats aux municipales est le 31 janvier.