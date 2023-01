Organisation de la Can 2025 : Le Libéria apporte son soutien au Maroc

Le président libérien Georges Weah a décidé d’apporter son soutien au Maroc dans sa candidature à l’organisation de la phase finale de la CAN 2025 après un parcours historique à la coupe du monde 2022. C’est l’information donnée par la présidence libérienne dans un communiqué dont nous avons reçu copie en date du Jeudi 26 janvier 2023.

Le Libéria pour la candidature du Maroc

Le vainqueur du Ballon d’Or 1995, qui reste le seul Africain à avoir été couronné meilleur joueur du monde, est un grand admirateur de l’investissement massif du Maroc dans le football. ‘’Le Libéria soutient pleinement la candidature du Maroc pour accueillir la CAN 2025. J’ai pris cet engagement envers le roi Mohamed VI. C’est coulé dans la pierre’’, a déclaré Weah dans un communiqué publié par la présidence. L’homme de 56 ans, dont la carrière étincelante de 18 ans l’a emmené dans les meilleurs clubs européens, dont Monaco, l’AC Milan et Chelsea, a déclaré que le Maroc était un brillant exemple sûr et en dehors du terrain.

L’ancien entraîneur légendaire des Bafana Bafana, Pitso Mosimane, et l’ancien international des Lions indomptables, Antoine Bel, emboitent également le pas à George Weah. En dehors du terrain, le Maroc a reçu également les éloges de l’ancien entraîneur légendaire des Bafana Bafana, Pitso Mosimane, pour son développement footballistique. ‘’Je ne sais pas combien de temps il nous faudra, à nous, l’Afrique du Sud, pour arriver là où se trouve le Maroc en termes d’infrastructures et d’installations pour développer des entraîneurs et des programmes pour développer les joueurs’’, a déclaré Mosimane.

L’ancien international des Lions indomptables Antoine Bell est d’accord avec Mosimane et Weah pour dire que le Maroc devrait accueillir non seulement la CAN, mais aussi la Coupe du monde en 2030. Il est allé plus loin en appelant l’Afrique du Sud à soutenir la candidature du Maroc pour ramener la Coupe du monde en Afrique. ‘’L’Afrique du Sud a montré la voie, et je suis convaincu que le Maroc suivra. Le pays a des normes internationales, des stades aux infrastructures de pointe. Le Maroc peut rivaliser avec les meilleurs du monde’’, a-t-il déclaré.

Le Royaume possède également le Complexe de football Mohammed VI, l’un des meilleurs centres nationaux de football au monde. Sur le terrain, lors de la saison 2019/20, quatre des huit demi-finalistes de la Ligue des champions et de la Coupe des Confédérations ont été issus de la ligue marocaine Botola Pro. L’année dernière, les clubs marocains ont remporté toutes les compétitions de la CAF. Faut-il préciser que malgré ce succès et en dehors du terrain, le pays n’a pas encore accueilli de Coupe d’Afrique des Nations depuis 1988.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci