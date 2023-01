Burkina Faso : La Cote d’Ivoire, pays invité d’honneur du SIAO 2023

Placé sous le thème “Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations” , le SIAO 2023 se tiendra du 27 janvier au 2 février 2023. Biennal de l’artisanat africain, le salon est une vitrine pour la promotion des talents artistiques que regorgent le continent Africain et c’est sous le très haut patronage du Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré que la présente édition a été officiellement lancée.

Le SIAO 2023 ouvre ses portes à Ouagadougou au bonheur des artisans africains

La particularité de cette 16 édition est qu’elle se tient dans un contexte ou le Burkina Faso traverse une crise sans précédent en matière de djihadisme, et malgré ses difficultés, le pays a tenu à organiser cette biennale de l’artisanat africain.

Le ministre du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, Serge Poda a d’ailleurs déclaré : “La 16e édition du SIAO se tient sous le joug de la résilience, résilience parce que le Burkina se trouve dans un contexte national très difficile,..malgré tout, nous avons voulu que cette édition se tienne afin que dans la fraternité et à l'unissons, les artisans de l’Afrique, les artisans du monde entier et du Burkina Faso puissent à travers ce salon se concerter, démontrer leurs savoir-faire et tisser des relations professionnelles, des relations de familles africaines pour la bonne marche de ce salon, vitrine de l’artisanat africain».

Plus grand salon de l’artisanat africain, le SIAO se trouve être un véritable levier de développement économique à travers la promotion, la valorisation et la commercialisation des produits de l’artisanat africain.

La Côte d’Ivoire, Pays invité d’honneur du SIAO 2023

Afin de contribuer à magnifier l’artisanat africain, la Côte d’Ivoire a répondu présente en tant que pays invité d’honneur du SIAO 2023.

“La participation de la Côte d’Ivoire en tant que pays invité d’honneur est appréciée positivement. Malheureusement dû au report de cette édition qui devait se tenir en octobre 2022, le pays ami et frère qu’est la Côte d’Ivoire n’a pas eu le temps nécessaire pour mobiliser au plus haut niveau sa participation. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes satisfaits de la représentation présente au niveau des experts pour la CODEPA mais aussi au niveau des artisans pour le SIAO. Nous disons ainsi merci a la Côte d’Ivoire, même si au plus haut niveau le ministre ivoirien de l’artisanat n’a pas pu faire le déplacement de Ouagadougou. Cette participation nous va tout de même droit au cœur et nous saluons ce pays frère” a déclaré le ministre burkinabè du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, Serge Poda.

Des difficultés subsistent dans le secteur de l’artisanat

Edition après édition et ce depuis 35 ans, le SIAO qui rythme la vie des acteurs de l’artisanat africain et du reste du monde, sert de plateforme de rencontres entre l’offre et la demande en produits artisanaux, ce qui lui vaut une notoriété internationale qui fait d’elle le plus grand marché de l’artisanat africain dans le monde et dont le leadership est reconnu.

Le SIAO 2023 comme à son accoutumée aura pour objectif d'instaurer un véritable marché international de l’artisanat africain. En effet, le secteur de l’artisanat en dépit des efforts panafricains engagés, reste tout de même confronté à certains défis importants, liés à la faiblesse de l’encadrement et des infrastructures de base, aux lacunes en matière de moyens de fonctionnement et d’autofinancement mais également, de disponibilité de sites aménagés pour les artisans, l'accès aux marchés souvent très difficiles pour les artisans du continent.

Le SIAO pour cette année, c’est plus de 612 stands déjà attribués avec une estimation de 700 stands.

Pierre Edouard Ouédraogo : www.afrique-sur7.ci