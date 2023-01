Titrologie: L'Algérie élimine la Côte d'Ivoire, Gbagbo attendu à Bayota

Les Fennecs d’Algérie ont décroché, vendredi, leur qualification face à la Côte d'Ivoire lors de la première rencontre des quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations grâce à une victoire 1-0 AU Stade Nelson Mandela.

L'Algérie crucifie la Côte d'Ivoire à la toute dernière seconde

La Côte d'ivoire affrontait l'Algérie, pays organisateur en 1/4 de finale du CHAN, vendredi. Au final, les Fennecs se sont qualifiés pour les demi-finales au bout du suspense, contre la Côte d'Ivoire.

La rencontre, riche en rebondissements, a été à la hauteur des attentes, avec tous les ingrédients d'un quart de finale entre deux des plus grandes puissances du football africain.

Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Souhailo Haidara, a déclaré que la défaite contre l'Algérie est difficile à accepter, après leur défaite 1-0.

Après une première mi-temps animée avec deux cartons rouge et où l'Algérie s'était montrée dangereuse en touchant à deux reprises les montants, la seconde fut beaucoup plus calme. En effet, le match a eu beaucoup de mal à s'animer, l'état de la pelouse n'aidant pas à voir du beau jeu. Une deuxième mi-temps marquée par un gros déchet technique de part et d'autre. On s'acheminait donc logiquement vers les prolongations.

Jusqu'à ce qu'un nouveau fait de match, ce coup-ci décisif, allait se produire ! Aimen Mahious obtenait un pénalty après intervention du VAR à la toute dernière seconde et le convertissait pour faire exploser le Stade Nelson Mandela (90e+6'). Les hommes de Madjid Bougherra sont donc les premiers à se qualifier pour le dernier carré.

