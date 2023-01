CHAN 2022: L' Algérie s'approche de son rêve de remporter le tournoi

Les Fennecs locaux d’ Algérie se sont qualifiés aux demi-finales du Championnat d’Afrique des nations de football CHAN 2022, en s’imposant devant la Côte d’Ivoire sur le score de 1 à 0, vendredi soir au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger).

Pour Ayman Mahious, Dieu n'a pas déçu l’ Algérie dans cette rencontre

L'attaquant algérien Ayman Mahious a marqué le seul but de son équipe en quart de finale du Championnat d'Afrique des Nations 2022.

La star de l'USM Alger a converti deux penalties dans ce tournoi et a marqué trois buts au total, ce qui lui vaut la première place du tableau des meilleurs buteurs. Élu homme du match, le numéro 18 algérien est heureux d'être en demi-finale.

"Dieu ne nous a pas déçus dans cette rencontre, nous avons gagné et nous nous sommes qualifiés pour les demi-finales. Nous remercions les supporters et le staff technique pour leur soutien. Le scénario du match n'a pas été facile surtout que notre gardien Guendouz a été expulsé. Maintenant, nous avons trois jours avant la demi-finale et nous allons bien nous préparer pour cela", a déclaré Mahious lors de la conférence de presse d'après-match.

Mahious a remercié ses coéquipiers et le staff technique: "Nous nous approchons de notre rêve et nous voulons continuer notre aventure jusqu'au bout."

L'Algérie affrontera maintenant le vainqueur entre le Niger et le Ghana en demi-finale pour une place en finale et pour avoir une chance de soulever son tout premier titre CHAN.