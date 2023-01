CHAN 2022: Le Niger surprend le Ghana et se qualifie en demi-finale

Le Mena du Niger s’est qualifié pour sa première demi-finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), en Algérie, après avoir battu le Ghana 2-0 samedi.

Niger - Algérie pour une place en Finale du CHAN 2022

Pour sa troisième sortie au stade Miloud Hadefi d'Oran, le Niger ne s’est pas laissé perturbé par l’enjeu.

La sélection de Harouna Doula Gabde prend l'avantage dès la 11ème minute. Konadu Yiadom dévie la frappe de Baro et envoie la balle dans ses propres cages. 1-0 Niger.

Une erreur d’appréciation qui ne crispe pas les Black Galaxies qui font le jeu, mais ils se heurtent à une défense solide du Mena.

Le trio offensif nigerien Abdoul Aziz Ibrahim, Imarana Dan Baro et Faycal Abdoulaye mettent sous pression le gardien ghanéen Danlad.

Au retour des vestiaires, le Niger garde la même motivation. Le Mena multiplie les assauts dans le camp ghanéen, qui pour l’instant flanche mais ne rompt pas, jusqu’à la 50ème minute. À l’entrée de la surface, Soumana Hainikoye Boubacar enroule sa frappe du droit et double la mise pour le Niger. 2-0.

Le sélectionneur Annor Walker sent le danger, et donne le tout pour tout en effectuant cinq changements, pour plus d’apport offensif. Une stratégie qui aurait pu aboutir. Kwame Otu pense avoir réduit le score pour le Ghana à la 65e minute, mais son but est annulé par l’arbitre.

Le Ghana pousse mais manque d’efficacité. Plus réaliste, le Niger est demi-finaliste de cette septième édition de ce Championnat d’Afrique des Nations, TotalEnergies. Une première en quatre participation. Son meilleur résultat était jusqu’à présent une place en quart de finale en 2011.

Grand match en vue entre le Niger et l’Algérie pays hôte de la compétition. Une place pour la finale se jouera au stade Miloud Hadefi d’Oran, mardi à 17h00 (heure locale).