CHAN 2022: Madagascar crée la surprise en rejoignant les demi-finales

Première participation et première demi-finale pour les Bareas ! Avec la manière, le Madagascar bat le Mozambique 3-1 et valide son ticket pour le dernier carré de ce Championnat d’Afrique des Nations Algérie 2022.

Demi-finales CHAN 2022: Le Madagascar affronte le Sénégal

Madagascar créé la sensation. Les Malgaches étaient opposés au Mozambique pour le compte des quarts de finales du Championnat d’Afrique des Nations. Au stade Chahid Hamlaoui, les hommes de Romuald Rakotondrabe sont parvenus à réaliser l’exploit.

Pour sa première à ce stade de la compétition, Madagascar a pris les devants grâce à un but de Solomampionona Koloina en début de rencontre (18e). Au retour des vestiaires, l’attaquant s’est offert un doublé pour assurer la qualification de son équipe En fin de rencontre, Ravelomanantsoa (86e) a enfoncé le clou avant que Carvalho ne réduise l'écart pour le Mozambique (90e).

Andriamirado Aro Hasina qui joue pour le Fosa Juniors FC, a dédié son trophée d’'Homme du Match à ses coéquipiers et à son pays.

"Je suis très heureux du match d'aujourd'hui. Ce n'était pas facile. Mais nous devions gagner. Tout le monde a gagné aujourd'hui. Ce trophée d'homme du match est pour toute l'équipe, ma famille et le football malgache", a-t-il affirmé.

À 31 ans, Hassina est l'un des joueurs les plus expérimentés de cette équipe malgache et a répondu aux attentes avec une prestation magique. Le trentenaire a délivré une passe décisive pour le deuxième but.

Cette extraordinaire équipe malgache est en train d'écrire une des plus belles pages de l’histoire de cette compétition. L’histoire ne veut pas se terminer ainsi. Prochaine étape, les Bareas ont rendez-vous en demi-finale avec les Lions de la Teranga, mardi, au stade Nelson Mandela, à 19h00 GMT.