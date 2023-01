Côte d'Ivoire: L'infirmerie des lycées 1 et 2 d'Agboville réhabilitée

Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N'Gou Pierre a procédé, le samedi 28 janvier 2023, à la remise officielle des clés de l'infirmerie des lycées modernes 1 et 2 d'Agboville, réhabilitée par le Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa dont-il en est le président.

Agboville: Le Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa réhabilite l'infirmerie des lycées 1 et 2 à hauteur de 28 millions de FCFA

"Venir dans ce lycée est pour moi un moment de pélérinage parce que tout est parti d'ici. Ce lycée m'a tout donné non seulement l'affection de mes camarades mais aussi celle de mes enseignants et encadreurs, qui nous ont guidés à ces moments là. C'est ici que j'ai acquis les valeurs qui me fondent, aujourd'hui.(...) Ce matin, je viens ici rendre un peu tout ce qui m'a été donné. Et, Dieu seul sait que, je ferai davantage. Je reviens donc, ce matin madame le DRENA pour mettre à votre disposition l'infirmerie qui a été réhabilitée à hauteur de 28 millions de FCFA. Mais, ce moment n'est rien à côté des services qui m'ont été rendu par cet établissement", a confié l'ancien pensionnaire de l'ex lycée moderne d'Agboville.

La réhabilitation de l'infirmerie, selon Dimba Pierre, marque toute l'importance qu'elle joue dans le dispositif de l'encadrement des apprenants. "Grâce à ce service, les enfants pourront être bien pris en charge et surtout la promotion de la santé pourra se faire dans les écoles. Chers élèves, ce que j'attends de vous, c'est de prendre l'infirmerie pour avoir un corps sain dans un esprit sain et non d'en faire un tremplin pour fuir les cours", recommande le président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa.

Notons que, la réhabilitation de l'infirmerie s'est étendue à l’extension du bâtiment ainsi qu'à l'installation de la climatisation. Elle dispose à ce jour de: 1 salle d'attente, 2 bureaux d'infirmier, 2 salles de mise en observation, 1 pharmacie et 1 salle de soins.

Saisissant l'occasion, le premier responsable de la Santé des Ivoiriens s'est félicité des résultats obtenus l'année dernière, avant d'encourager les acteurs du système éducatif à poursuivre dans cet élan. "Je prends l'engagement maintenant t'aider les proviseurs des lycées 1 et 2 afin que d'ici à la fin de l'année 2023, tout le lycée soit entièrement réhabilité à ma charge. Si vous ne savez pas où investir dans un pays, investissez dans l'éducation et la santé car quand les hommes sont en bonne santé et éduqués, ils transformeront nécessairement le monde entier", a fait savoir Dimba Pierre.

Réceptionnant les clés du bâtiment, Antoinette Péné N'Goran, directeur régional de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation d'Agboville(DRENA) n'a pas caché sa joie.

"Je tiens a adressé, à mon nom propre et au nom de la communauté éducative mes remerciements à monsieur le ministre Pierre N'Gou Dimba pour son action en faveur du développement de la région en général et en particulier pour l'école à Agboville et surtout aux lycées modernes 1 et 2.(...) Avec cette nouvelle infirmerie, les élèves et les personnels bénéficieront d'une meilleur prise en charge de leur santé.(...) Avec vous, nous nous sentons rassurés et nous prenons l'engagement de ne pas vous décevoir à travers une école forte, dynamique, paisible avec des résultats scolaires améliorés", s'est-elle engagée, en présence le secrétaire général 1 de la préfecture d'Agboville, Antoine Gbey.

Les lycées modernes 1 et 2 d'Agboville comptent près de 7000 élèves. Le bitumage et pavage de la cour, la construction et réhabilitation de bâtiments administratifs et de salles de classes et les soutiens matériels et financiers, sont les actions déjà menées par le Conseil régional au sein de ces établissements scolaires.

Tizié TO Bi

Correspondant régional