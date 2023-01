Côte d'Ivoire : Molaré s'affiche avec une arme à feu, la toile s'enflamme

Le promoteur du Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé ( Primud), Soumahoro Mauriféré alias Molaré, a fait parler de lui ce week-end. Ce qu'il a fait.

Molaré déclenche une grosse polémique sur la toile

Tout est parti d'une vidéo dans laquelle l'on aperçoit l’homme d’affaires et grand acteur du show-biz ivoirien en pleine virée festive. L'artiste portant une arme à feu bien visible.

Ce qui a suscité de chaudes discussions sur la toile. Molaré possède-t-il un permis de port d'arme ? Se sont interrogés les debatteurs.

Pour certains, le boss du Coupé décalé ne peut afficher une arme à feu en public sans qu'il n'ait au préalable une autorisation de port d'arme.

'' C'est pas interdit de porter une arme à feu en Côte d'Ivoire, même la loi l'autorise, il faut juste être apte au devant de la loi ...Molare a sûrement son permis de port d'arme'', a commenté un internaute.

Pour d'autres, Molaré est tout simplement en violation de la loi. "Que chacun se souvienne qu'au lendemain de la crise post électorale en 2012, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, prétextant la circulation de trop d'armes à feu, a, par arrêté, annulé tous les permis de port d'arme en cours de validité et suspendu la délivrance de nouveaux permis. À cette occasion, il a été décidé que chaque détenteur d'arme bénéficiaire d'un permis de port d'armes, devrait déposer son arme et son permis au service des armes et munitions de la DST. Vu qu'aucun arrêté n'a rapporté ledit arrêté, il convient de dire clairement que tous les détenteurs d'arme sont en infraction. Car aucun permis ne peut être considéré valable".