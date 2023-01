Côte d'Ivoire-Laurent Gbagbo : "Je suis contre les coups d’État, mais..."

En visite dans la localité de Bayota, dans le centre-est de la Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo s’est prononcé sur les coups d’État récurrents en Afrique. L’ancien président ivoirien, aujourd'hui à la tête du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) a appelé à comprendre les véritables raisons de ces putschs.

Côte d’Ivoire : Les vérités de Laurent Gbagbo à la CEDEAO

Laurent Gbagbo a été accueilli par les populations de Bayota le samedi 28 janvier 2023. Le fondateur du PPA-CI a animé un meeting au cours duquel il a asséné ses vérités à la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest).

En effet, l’ex-chef d’État ivoirien a jeté un regard sur les coups d’État qui frappent l’Afrique de l’Ouest. "Je vois beaucoup de coups d’Etats qui viennent et qui sont soutenus par la population. Moi-même, moi Gbagbo, je n’aime pas les Coups d’États. Je n’aime ni les coups d’Etats militaires ni les coups d’Etats civils", a clarifié le "woody" de Mama.

Laurent Gbagbo n’a pas manqué de critiquer la CEDEAO pour sa prise de position lors des coups d’État. "Quand la constitution dit de faire deux mandats et qu’à l'approche des élections vous changez la constitution, c'est un coup d’Etat civil. Mais ce que j’observe aujourd'hui, je ne connais pas bien la situation de la Guinée, mais c’est qu’au Bukina Faso et au Mali, les jeunes gens qui ont fait les coups d’Etats sont soutenus par les populations", martelé le fondateur du FPI (Front populaire ivoirien).

Et l’ancien détenu de La Haye d’ajouter : "Je ne suis plus président de la République, donc je ne vais plus aux réunions de la CEDEAO. Mais la CEDEAO va à la réunion et acte un communiqué incendiaire, mettant en garde les chefs d’États nouveaux en leur indiquant de faire des élections sinon , sinon , sinon, ... Au Mali, on leur a fermé des frontières, heureusement que le Mali avait la Guinée et l’Algérie, sinon la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, tous ceux là, refusaient de livrer des marchandises au Mali. Je pense que ce n’est pas une bonne chose. Il faut toujours regarder pourquoi il y a un coup d’État et pourquoi les gens applaudissent ce coup d’État."