Amadou Koné: "Faisons en sorte que Bouaké continue d’attirer les investisseurs"

Présent à Bouaké le week-end dans le cadre de la visite de travail du vice-président Meyliet Koné Tiemoko dans la région du Hambol, voisine au Gbêkê, le ministre Amadou Koné, député de Bouaké commune a reçu en audience les chefs de la tribu Apkatoufouê, composée de 9 villages de Bouaké, la jeunesse musulmane de Côte d’Ivoire ( JEMCI), des doctorants en sciences médicales et le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire (CEECI). C’était le samedi 28 janvier 2023 à sa résidence à Bouaké.

Venus lui souhaiter les meilleurs vœux de nouvel an, la délégation des chefs de la tribu Apkatoufouê, détentrice de la chefferie centrale de Bouaké et conduite par Nana Konan Yao Mathieu , chef du village de Angouattanoukro, a sollicité le parrainage du ministre Amadou Koné pour la cérémonie d’intronisation du nouveau chef central de Bouaké dont le nom n’a pas été dévoilé.

« Nous savons que la tribu Apkatoufouê a beaucoup donné à Bouaké. D’ailleurs nous allons organiser une cérémonie de reconnaissance pour toutes celles et tous ceux qui ont contribué au développement, au rayonnement et au retour de la paix et la sécurité à Bouaké. Pour votre requête, nous allons regarder ensemble. Je suis à votre disposition et vous pouvez compter sur moi pour remettre nos jeunes au travail. Faisons en sorte pour que notre région continue d’attirer les investisseurs. Enfin je souhaiterais savoir les besoins de chaque village pour y apporter rapidement des réponses », a répondu Amadou Koné. Les villages les plus connus de la tribu Apkatoufouê sont Kamonoukro, Nimbo, Attienkro, Angouattanoukro ect.

La jeunesse musulmane de Côte d’Ivoire ( JEMCI)

La délégation régionale du Gbêkê de la jeunesse musulmane de Côte d’Ivoire a exprimé sa gratitude au ministre Amadou Koné pour son appui lors de leurs activités il y a deux ans au profit des orphelins. Ils sont venus lui remettre un présent à cet effet et solliciter à nouveau son parrainage pour la 13e édition de leur programme social dénommé « Réjouissances des orphelins » au mois de mars prochain.

Amadou Koné leur a dit merci pour tout ce qu’ils font. « L’amour du prochain est l’un des enseignements de la religion musulmane », a-t-il dit avant de promettre être avec eux pour la suite de leurs actions et activités.

Des doctorants en sciences médicales et le comité des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire ( CEECI)

Ils sont au nombre de 172 les étudiants de la 22e promotion de l’UFR Sciences médicales de l’université Alassane Ouattara de Bouaké . Elu président de ladite promotion Dr Landry Bosson est venu présenter son bureau et quelques actions à mener et pour lesquelles ils sollicitent l’accompagnement du ministre Amadou Koné. Il s’agit notamment d’une journée de sensibilisation sur le VIH Sida et les maladies sexuellement transmissibles ; une journée culturelle et une autre dédiée aux dons dans les prisons et orphelinats.

En retour le ministre Amadou Koné a encouragé toutes ces initiatives. « Il faut que l’université fasse corps avec la ville à travers des actions collectives et d’utilité publique telle, l’opération de salubrité ou encore la lutte contre l’incivisme », a-t-il ajouté. A leur suite, le secrétaire général du comité des élèves et étudiants de Côte-d’Ivoire, Ouattara KLEBIEN Jacques, est venu avec son bureau exécutif national présenter la matrice de leurs activités pour l’année 2023.

Ils envisagent de célébrer les 20 ans de l’organisation syndicale, d'organiser un concours Miss Intellect et de réviser les textes du CEECI. Le Député de Bouaké commune a prodigué des conseils aux étudiants et les a invités à contribuer à la paix et à la stabilité à Bouaké et partout en Côte d’Ivoire. Le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné, député de Bouaké commune a, enfin pris part le dimanche 29 janvier 2023 à la Cérémonie de clôture de la conférence épiscopale des évêques de Côte d'Ivoire à la Cathédrale Saint Thérèse de Bouaké.

