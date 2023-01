PDCI - Lôh-Djiboua: Bédié donne sa bénédiction à Me Zéhouri Bertin

Le délégué PDCI Divo commune 2, le Notaire-Conseil Me Zéhouri Bertin Paul-Arnaud, était à Daoukro le dimanche 29 janvier 2023 dans le cadre de la cérémonie de présentation des voeux du parti au président Henri Konan Bédié.

PDCI-RDA: En visite à Daoukro, ce que Me Zéhouri Bertin a dit à Bédié

A l’instar d'autres militants et des cadres du PDCI, qui ont effectué le déplacement de Daoukro, dimanche, Me Zéhouri Bertin était accompagné d’une forte délégation composée de membres de son organisation dénommée ODAP-CI (Observatoire pour le développement, l’amitié et la prospérité en Côte d’Ivoire). En marge de la cérémonie de présentation des voeux du nouvel an 2023, le délégué PDCI Divo commune 2 a eu un bref entretien avec le président Henri Konan Bédié à qui il a fait le point de la situation dans sa délégation politique.

«A l'instar de tous les cadres de notre parti PDCI-RDA, j'ai été à Daoukro ce Dimanche pour présenter les vœux au President Henri Konan BEDIE, à l'occasion de la nouvelle année 2023. J'ai profité pour rendre compte au Président, SEM Henri Konan BEDIE, de notre travail sur le terrain depuis notre nomination en tant que Délégué.

Je lui ai également réitéré notre attachement aux valeurs de dialogue, de paix, de cohésion et de développement que porte avec fierté le PDCI-RDA sous son leadership éclairé. J'ai promis au Président d'œuvrer de concert avec les autres, mains dans ma mains pour redonner au parti le goût de la victoire aux prochaines élections locales », a déclaré Me Zéhouri Bertin après son entretien. En retour, a-t-il fait savoir, le président Henri Konan Bédié lui a donné sa bénédiction et l’a rassuré de sa ferme détermination à l’accompagner dans ce combat pour le rayonnement du PDCI dans la région du Lôh-Djiboua.

La nomination de Me Zéhouri (candidat indépendant arrivé troisième aux élections régionales de 2018 dans le Lôh-Djiboua, avec plus de 14 mille voix) en qualité de délégué PDCI Divo commune 2, a redonné beaucoup d’espoir aux militants du plus vieux parti dans la région, naguère livrés à eux-mêmes. A l’ensemble des délégués, secrétaires départementaux, présidents de comités de bases et sympathisants du PDCI dans la région du Lôh-Djiboua, Zéhouri Bertin ne cesse de lancer des appels à l’union et de leur demander de retrousser les manches et se mettre au travail en allant au contact des populations, comme l’a réitéré le président Bédié lors de son discours de présentation des voeux.