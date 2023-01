Côte d’Ivoire: Le ministre Adama Kamara en campagne pour la CMU

Le ministre de l’Emploi et de la protection sociale, Adama Kamara, au cours d’une conférence de presse marquant la clôture d’une tournée de sensibilisation auprès des transporteurs d’Abidjan, a annoncé dès février 2023 un nouveau système d’enrôlement à la Couverture maladie universelle (CMU).

La carte d’assuré CMU disponible en 10 minutes à partir de février 2023

À compter de février 2023, un nouveau système d’enrôlement à la Couverture Maladie universelle (CMU) sera mis en place. L’objectif est de permettre à la personne enrôlée de recevoir sa carte sur place en 10 minutes. Cette annonce a été faite par le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, le samedi 28 janvier 2023, à la place "Gbèba" d’Adjamé, dans le district d’Abidjan. C’est d’abord auprès des transporteurs d’Abidjan qu’Adama Kamara a expliqué les avantages liés à la CMU et au Régime social des travailleurs indépendants (RSTI).

Le ministre s'est ensuite félicité de l’engouement constaté par les transporteurs. « Moi et mon équipe sommes des apôtres de la vulgarisation du système de sécurité sociale. C’est un devoir qu’il me plaît d’accomplir en allant vers les bénéficiaires, pour faire une communication de proximité. Au regard de l’engouement constaté, les perspectives sont bonnes », a-t-il fait savoir.

Au terme de cette campagne qui a duré une semaine, Adama Kamara a également procédé à l’inauguration du Centre social de la gare d’Adjamé. Pour ses actions, le ministère promet à compter du 06 février prochain une tournée de sensibilisation à l’attention des commerçants. Et ce dans le cadre d’un programme dénommé, la ronde du social. Avec la carte CMU, plus de 3300 médicaments sont accessibles pour soigner 80% des pathologies. Le réseau de soin élargi à plus de 2948 établissements sanitaires, l’assuré ne paie que 30% du montant des tarifs des actes couverts par la CMU. Le ministre précise que « l’enrôlement est gratuit ». Cette disposition du gouvernement ivoirien s’inscrit dans le cadre de l’amélioration continue du pouvoir d’achat des populations.

Le taux de couverture de la CMU, élevé à plus de 70%, implique de même les cotisations de la RTSI évaluées à un taux de 12% pour le régime de base applicable aux revenus mensuels. Ces revenus varient de 30.000 Fcfa à 180.000 Fcfa. Pour la catégorie des travailleurs indépendants, les cotisations sont entre 3.600 et 21.600 FCFA. Cependant, lorsque le revenu mensuel du travailleur indépendant est supérieur à 180.000 Fcfa, il cotisera à la retraite complémentaire pour la différence à un taux de 9% du revenu. Le souscripteur au RSTI devra cotiser au moins pendant dix ans pour bénéficier de la pension à vie.

Bekanty N’ko www.Afrique-sur7.ci