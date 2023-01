YouTube honore DJ Arafat : Ses enfants réceptionnent le trophée

Le dimanche 29 janvier, le réseau social YouTube, à travers sa branche française, a remis aux enfants de DJ Arafat, un trophée à titre posthume pour avoir cumulé plus d’un million d’abonnés sur sa chaîne.

DJ Arafat, légende ivoirienne, honoré par YouTube

Houon Ange Didier, plus connu sous le nom DJ Arafat, vient d’être récompensé à titre posthume par YouTube. Le réseau social a décidé de remettre le trophée à ses enfants à travers sa branche française. Sur la photo, on peut voir Lachoina, Maël et d'autres membres de sa famille.

Un artiste ne meurt jamais. Il survit par ses œuvres et notre regretté DJ Arafat est plus que jamais rentré au Panthéon de l’immortalité artistique, car il vient d’être récompensé à titre posthume.

En effet, le Daishi a amassé plus d’un million d’abonnés sur sa chaîne YouTube malgré sa disparition.

‘’… YouTube music France nous a remis le trophée or de notre père (la légende DJ Arafat) qui cumule plus d’un million d’abonnés sur sa chaîne YouTube. Un grand merci à la responsable artiste de YouTube France Marie-Laure Bebey qui a tenu à nous le remettre en main propre. Merci à vous ses fans’’, se sont exprimés ses enfants.

Pendant que certains félicitent la famille et le défunt, d'autres se posent la question de savoir où se trouve la mère du défunt, Tina Glamour.

« Mais maman Tina Glamour n’a encore rien dit. Ou bien parce qu’on ne lui a rien dit. Mais et Tina», se demandent quelques internautes.

Rappelons que Houon Ange Didier est décédé le 12 août 2019 après un grave accident de moto. Il a été enterré le 31 août de la même année au cimetière de williamsville à Abidjan.

De son vivant, il a enchaîné les prix comme en 2012 où il a reçu deux prix dont celui du meilleur artiste africain de l'année et celui du meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest au Kora Awards.

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci