Asalfo dénonce: ''La facilité s'installe dans le monde du showbiz''

Le chanteur Zouglou, Traoré Salif dit Asalfo, a porté un regard critique sur la jeune génération de musiciens. Ce qu'il a dit.

Asalfo dévoile ce qui ''tue la musique africaine aujourd'hui''

Le chanteur Zouglou, Traoré Salif, plus connu sous le nom Asalfo, est incontestablement considéré comme une icône de la musique. Avec ses compagnons du groupe Magic System, il a glané de nombreux lauréats à travers le monde. Et aujourd'hui, il a décidé d'apporter son aide à la jeune génération, à travers le label Gaou Production dont il est le directeur général. Cependant, le lead vocal des Gaous magiciens estime que la nouvelle génération de musiciens ne fait plus assez d'efforts.

"La facilité s'installe dans le milieu du showbiz, les home studios ont poussé de partout aujourd'hui. Tu rentres dans ton petit home studio à la maison, tu fais sortir une chanson qui n'est ni mixée, ni masterisée, qui se trouve sur le marché et qui pulvérise les records d'écoutes et de vues. On se plaît là dedans, on ne travaille plus, on n'essaie plus de mettre la qualité dans son travail et ça fait que les artiste disparaissent parce que la plupart de ceux qui sortent des chansons à succès, après, on ne les voit plus, tout simplement parce que le travail n'a pas été bien fait'', a déploré Asalfo au micro d'Euloge First.

Puis d'ajouter : '' C'est un peu ça qui tue la musique africaine aujourd'hui. Donc les gens reviennent au classic, c'est-à-dire aux artistes qui prennaient tout leur temps pour travailler avec un orchestre, qui faisaient six mois ou 1 an en studio. Nous, on a eu la chance d'aller à cette école mais pour plusieurs artistes d'aujourd'hui, ils sont arrivés à la musique sur un coup de tête, ils n'ont pas essayé de se perfectionner. Donc ça freine un peu l'élan".