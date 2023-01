Côte d'Ivoire: Mangly Alphonse signe son retour définitif au pays

Des partisans de l’ex-président Laurent Gbagbo, dont l'ancien directeur général des Douanes ivoiriennes, MANGLY Alphonse, ont définitivement mis fin à plus d'une décennie d'exil en rentrant au bercail, plus que résolus à jouer leur partition dans le processus de réconciliation en cours en Côte d'Ivoire.

Mangly Alphonse: « Je suis venu prendre une part active dans la paix et la cohésion. Danané et le Tonkpi en ont besoin »

Dimanche 30 Janvier 2023, c'est aux environs de 16 heures que l'ancien directeur général des Douanes ivoiriennes, le Colonel Major MANGLY Alphonse a foulé le sol ivoirien. Quelques 30 minutes après, il était à la résidence de sa génitrice dans la commune de Yopougon.

« DG m'a joint vers midi m'annonçant son intention de parler à la communauté de son village résidant à Abidjan. Cela par viseoconférence. Tout était prêt lorsqu'à 30 minutes du temps indiqué, il me rappelle pour dire qu'il est déjà à la porte du quartier où réside sa mère. Quel bonheur ! MANGLY est là ! Yopougon est doux depuis hier ! », s'est réjoui Bouin Zoueu Jacques, son directeur de cabinet.

Pour rappel, le Samedi 9 Octobre 2021, le fils de Flandapleu avait fait un premier tour en Côte d'Ivoire en compagnie d'autres personnalités et Camarades politiques que sont : Ahoua Don Mello, ex DG de Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (Bnedt) et porte-parole du dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo, l'ex leader estudiantin Kouamé Kouakou dit OK et Gogon Guillaume.

C'est un homme serein et enthousiaste que la forte communauté du canton Oua a découvert et avec qui un repas a été partagé dans la ferveur familiale. « Je suis venu prendre une part active dans la paix et la cohésion. Danané et le Tonkpi en ont besoin », a déclaré en substance l'ancien directeur général des Douanes ivoiriennes.

Une correspondance de Sony WAGONDA