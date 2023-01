Adjamé : Soumahoro Farikou offre des taxis à des organisations de jeunesse

Dans le cadre du projet "Un taxi, un emploi", Soumahoro Farikou, maire d' Adjamé, a procédé à la remise de taxis aux faitières de jeunesse de sa commune. C'était le lundi 30 janvier 2023 à l'occasion d'une cérémonie présidée par Amadou Koné, le ministre ivoirien des Transports.

Adjamé : Cinq faitières de jeunesse reçoivent des taxis

Lundi 30 janvier 2023, Soumahoro Farikou a remis cinq taxis à des jeunes issus de la Jeunesse du Front populaire ivoirien (JFPI), de la Jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (JPDCI), de la Jeunesse du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (JRHDP), du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire (CNJCI) et de l'UJA (Union des jeunes d' Adjamé).

Il faut dire que cette remise de véhicules s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la 3e phase du Programme communal pour les jeunes (PCJ) qui vise à apporter une réponse immédiate aux jeunes exerçant dans le domaine du transport en leur permettant de devenir propriétaires d’un taxi.

Au nom des bénéficiaires, Ibrahima Diabaté a salué le geste du maire d' Adjamé qui facilite l’insertion des jeunes et qui encourage l’entrepreneuriat. Selon lui ces taxis, permettront aux jeunes de ne plus être demandeurs d’emplois, mais des créateurs d’emplois.

Pour sa part, Soumahoro Farikou a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ces taxis de sorte à rembourser l'investissement qu'ont nécessité ces taxis, car il s’agit d’une chaine de solidarité qui permettra à d’autres jeunes d’en bénéficier.

"Monsieur le Maire, en offrant à la jeunesse ces cinq taxis, le conseil municipal prouve à nouveau toute sa disponibilité à accompagner le gouvernement dans ces efforts de faire de 2023, l’année de la jeunesse", a fait savoir Amadou Koné, le ministre des Sports.

Le parrain de la cérémonie, Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, a salué cette initiative qui doit faire école et servir d'exemple à tous les maires de Côte d'Ivoire. Pour lui, elle participe d'abord considérablement à réduire le chômage à Adjamé, mais aussi à consolider la République. Il a ajouté que les actions du gouvernement doivent s'adresser à tous les jeunes sans distinction ethnique, religieuse et politique.

Pilotée et exécutée par la sous-direction du Programme communal pour les jeunes, l'opération "un taxi, un emploi" s'étendra sur l'ensemble des 19 quartiers qui constituent la commune d'Adjamé.