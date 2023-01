Affaire port d'arme: Interpellé par la police, Molaré s'explique

Au coeur d'une vive polémique après avoir affiché une arme à feu sur les réseaux sociaux, le boss du Coupé-décalé, Soumahoro Mauriféré alias Molaré, a apporté des précisions.

Molaré s'explique: "Je vais bien et je suis en liberté. La Côte d'Ivoire est un pays de DROIT"

Le boss du Coupé décalé, Soumahoro Mauriféré alias Molaré, est au coeur d'une vive polémique qui enflamme la toile depuis quelques jours. Tout est parti d'une vidéo postée le week-end dernier, dans laquelle l'on aperçoit l’homme d’affaires et grand acteur du show-biz ivoirien en pleine virée festive. L'artiste portant une arme à feu bien visible. Ce qui a suscité de chaudes discussions. Lundi, le promoteur du Primud a été convoqué à la Police pour s'expliquer sur l'affaire de la détention de cette arme.

Le boss du Coupé-décalé est, plus tard, monté au créneau pour apporter des précisions. "Je vois que les personnes s'alarment, je vais bien et je suis en liberté. La Côte d'Ivoire est un pays de DROIT. Tous les citoyens doivent se présenter quand les autorités se posent des questions. Je remercie la Police Nationale pour son professionnalisme. Toutes les procédures ont été respectées et j'ai répondu à leur demande comme tout citoyen respectable qui a des droits et des devoirs envers le pays'' , a déclaré Molaré dans une vidéo diffusée sur la toile.

Puis d'ajouter : '' Pour mettre un terme au débat, ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux n'a pas la dénomination d'arme. C'est communément utilisé pour le paintball. Beaucoup d'émotions pour rien. Mais il faut quand même faire attention aux armes à feu létales qui circulent".