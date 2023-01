Africa CEO Forum 2023: La Côte d’Ivoire accueille le rendez-vous en juin

Les Chefs d'État, Ministres et leaders du monde des affaires participeront à l' Africa CEO Forum (ACF) 2023 les 05 et 06 juin 2023 à Abidjan.

L' AFRICA CEO FORUM, un sommet annuel pour booster l’économie africaine

Le sommet économique AFRICA CEO FORUM, rendez-vous des chefs d'entreprises, investisseurs et décideurs politiques venus d'Afrique et du monde, se tiendra du 05 au 06 juin 2023 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Après 2019 et 2022, l’AFRICA CEO FORUM se déroulera à nouveau en présentiel et accueillera près de 2000 chefs d'entreprises et des chefs d’Etat et de gouvernement, parmi lesquels les présidents Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire ; Macky Sall du Sénégal…

Deux jours de conférences, de débats et de rencontres de très haut niveau dédiés à mettre en lumière le rôle moteur du secteur privé dans le développement du continent.

Le dernier rendez-vous qui a lieu à Abidjan, date du 13 et 14 juin 2022, soit 10 ans après la première édition

Lancé en 2012, à l’initiative de Jeune Afrique Media Group et la Société Financière Internationale (IFC), le ’’AFRICA CEO FORUM’’ se positionne aujourd’hui comme un rendez-vous incontournable pour les chefs d’entreprises, les investisseurs, les start-up et les décideurs politiques pour saisir les opportunités d’investissement et de développement économique.

L’AFRICA CEO FORUM s'attelle à proposer de nouvelles routes pour la croissance africaine. À l’instar des éditions précédentes, celle d’Abidjan sera une opportunité d’échanges, de partage d’expériences, de positionnement des entreprises africaines et du secteur privé au centre des débats et de discuter des priorités stratégiques pour booster les économies africaines.

Ainsi, l’occasion sera donnée aux gouvernements et CEO pourront d'accéder à un networking de haut niveau avec les décideurs qui comptent sur le continent.​

Ils pourront saisir de nouvelles opportunités d'affaires dans un environnement propice aux transactions. et bénéficiez des analyses des consultants des grands cabinets de conseil pour orienter ou conforter leurs plans stratégiques.