Côte d’Ivoire: Le gouvernement lance un test d’évaluation de la jeunesse

Le lundi 30 janvier 2023 à Abidjan-Plateau, le gouvernement a invité la jeunesse à saisir l’opportunité que leur offre le président de la République en cette année 2023, pour montrer leur maturité.

2023, année de la jeunesse : Quand le gouvernement veut impliquer davantage la jeunesse dans ses prises de décisions

Les membres du gouvernement, lors d’une rencontre avec les jeunes de 88 organisations et faîtières de la société civile, ont lancé cet appel en vue d’attirer l’attention de la jeunesse sur l’opportunité qu’offre l’Etat ivoirien en cette nouvelle année. En effet, dans le but de promouvoir davantage la participation des jeunes à la gouvernance, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’emploi jeunes et du service publique organise une série de rencontres consultatives entre les membres du gouvernement et différentes catégories de jeunes, du 30 janvier au 02 février 2023, à l’auditorium de la CNPS au Plateau.

A en croire le site officiel du gouvernement, « au terme de cet exercice, chaque catégorie de jeunes bénéficiera d’une semaine pour élaborer un document de propositions à remettre au gouvernement à travers le ministère de la promotion de la jeunesse, de l’emploi jeunes et du service civique ». Selon le ministre Mamadou Touré, l’objectif recherché est de faire de la jeunesse une clé de propositions pour le développement de la Côte d’Ivoire. « Faites des propositions pertinentes. Montrez-nous votre maturité. C’est votre année, marquez là ! Faites-vous entendre de façon positive. Montrez que vous êtes une jeunesse capable d’innover. Le chef de l’Etat vous en donne l’opportunité, saisissez-là », a-t-il indiqué.

Pendant ces moments d’échanges avec les membres du gouvernement, les représentants de la jeunesse ont exposé leurs points de vue et fait des propositions. Ainsi, Christelle Ogo, fondatrice et présidente de Sciences et technologies au féminin, a souligné qu’il s’agissait d’une opportunité offerte à la jeunesse pour montrer de quoi elle était capable. « En consacrant cette année, l’année de la jeunesse, le président de la République montre ainsi qu’il a dégagé d’énormes fonds pour accompagner la jeunesse. C’est donc à nous de prendre nos responsabilités, c’est à nous de montrer que nous sommes assez matures pour aller puiser ce qu’il a mis dans sa réserve pour nous », a-t-elle interpellé.

Un document élaboré contenant les propositions de la jeunesse, sera présenté en février par le chef de l’Etat. Une manière pour le gouvernement ivoirien d’évaluer les capacités de la jeunesse ivoirienne. En clair, ce document sera guidé par quatre axes principaux dont le renforcement de l’engagement citoyen et de l’éthique sociale de la jeunesse, de l’accélération de la formation, de l’insertion professionnelle et de la promotion de l’entrepreneuriat, de l’amélioration des conditions d’épanouissement et de bien-être des jeunes, et de l’accélération des réformes stratégiques en faveur de la promotion accrue de l’emploi des jeunes.

Les rencontres se poursuivent ce mardi avec les jeunes entrepreneurs, acteurs du sport et de la culture. Le mercredi, ce sera le tour des acteurs du secteur informel avant de conclure cette série d’échanges le jeudi 2 février avec les jeunes des différents partis politiques.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci