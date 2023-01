Après un franc succès au Cam-Tchintchin, Or'Noircrochet reçoit un prix

Guy Anna Christina, créatrice de la marque « Or'Noircrochet », a reçu, lundi 30 janvier 2022, une récompense de ‘’Afrikrea.com de “CUSTOMERS’ FAVORITE “ pour le mois de Juin 2022’’.

Mode : Or'Noircrochet dans un style atypique

Révélée au Cam Tchintchin, Guy Anna Christina est un pur produit de la formation couture de l’Agefop de zone 4. Initiée au crochet par sa mère, elle fait aujourd’hui de la laine et du crochet, son gagne-pain. ‘’J’écris ce texte avec beaucoup d’émotions et de fierté envers Moi, mon équipe et vous tous qui avez cru en moi et en ma petite entreprise. Il faut dire que l’année 2022, c'était vraiment une année remplie d’émotions et d’opportunités. Il y a eu des larmes et de la joie. J’ai rencontré des personnes incroyables, des personnes vraiment exceptionnelles, des clientes extras ordinaires partout dans le monde, qui ont donné leur temps, leurs énergies, leurs savoirs, avec des paroles de bénédiction, pour que je sois la meilleure version de moi-même’’, a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Puis d'ajouter : ‘’Je suis très heureuse et reconnaissante d’avoir pu assimiler et mettre en pratique tous ces conseils pour ce résultat inattendu en si peu de temps’’. Parmi les 5000 créateurs sur Afrikrea.Com, Or'Noircrochet est officiellement l’un des créateurs les mieux notés, avec la meilleure qualité de service. Rappelons que Or'Noircrochet est la marque de vêtements crochet laine, qui s’est chargée de sublimer les hôtesses du Cam Tchintchin tout au long de la période des compétitions.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci