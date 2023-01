UNJCI: Ça grogne toujours malgré la réélection de Jean-Claude Coulibaly

Le Collectif pour la restauration et la sauvegarde de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (Co-Sauv Unjci), s’est prononcé sur cette crise de trop qui mine la faitière depuis son dernier congrès. C’était lors d’un point presse ce mardi 31 janvier 2023 au Deux-Plateau Cocody.

Le Collectif pour la restauration et la sauvegarde de l'Unjci veut calmer les ardeurs

Selon Rodolphe Flaha, porte-parole (Co-Sauv Unjci), l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (Unjci) est malade. C’est même un truisme de le dire. Tant le mal est profond et ambiant. ‘’ Malade de sa désunion et de la désaffection de ses membres. Malade de l’insuffisance et du manque de clarté de ses textes ainsi que leur application sélective (…) La désagrégation de l’Unjci aura atteint son point culminant lors du dernier congrès ordinaire, le 11eme du genre, tenu les 25 et 26 novembre 2022 à la Maison de la presse d’Abidjan. Cette tribune du congrès ordinaire qui autrefois offrait une belle occasion de retrouvailles confraternelles et de raffermissement des liens entre les membres de notre grande famille, s’est transformée en une arène de gladiateurs où la force des muscles a pris le dessus sur la confrontation des arguments’’, a-t-il déclaré d’entrée.

Dans son élan, il indique que pour la première fois, des journalistes-congressistes ont été violentés par des forces de l’ordre et des loubards déployés au service d’un camp contre un autre et dans un tohu-bohu indescriptible indigne d’une assemblée de journalistes. ‘’Résultats des courses, la liste conduite par Jean Claude Coulibaly qui s’est retrouvée seule en lice a été proclamée élue au terme d’un scrutin biaisé et boycotté par les partisans de Lance Touré. Ces derniers crient depuis lors à l’injustice, au braquage de l’élection et refusent de reconnaître les résultats proclamés.

Les chiffres issus de ces assises boycottées par tous les officiels et autres personnalités invitées, mettent en évidence la profondeur du mal. En clair, plus de la moitié des membres de notre union n’a pas donné son onction au président déclaré élu. Pire, les candidats déclarés perdants pour les postes de président du congrès et président du conseil d’administration, ont tous rejeté ces résultats, dénonçant des fraudes et de graves irrégularités’’, a-t-il fait savoir.

Une affaire de trop : une pétition lancée très bientôt

A en croire Rodolphe Flaha, le spectacle désolant affiché face à la nation lors de ce 11ème congrès de triste mémoire doit interpeller tous les journalistes soucieux de la préservation de l’idéal de cohésion et de confraternité qui fonde le socle de notre union commune. ‘’ Nous pensons que le moyen le plus efficace et démocratique de sauvegarder notre union commune et restaurer ses valeurs originelles inculquées par ses membres fondateurs est d’aller à un congrès véritablement démocratique et inclusif. Ce congrès dépouillé de manœuvres excursionnistes permettra d’élire dans la paix et la concorde un bureau exécutif et un conseil d’administration qui seront reconnus par tous et porteront fièrement la voix de l’union’’, a-t-il sollicité.

A cet effet, le collectif pour la restauration et la sauvegarde de l’Unjci appelle à une mobilisation générale et lance une pétition afin de recueillir l’adhésion des journalistes au projet de réhabilitation de l’Union à travers l’organisation d’un congrès extraordinaire placé sous le signe de ‘’l’unité et de la confraternité’’. ‘’Nous devons rétablir la crédibilité et la respectabilité de la principale organisation des journalistes pour en faire un vrai creuset de la solidarité et de la confraternité. Seule une Unjci forte , bénéficiant du soutien de tous ses membres, pourra relever les grands défis auxquels le monde de la presse est confronté’’, a-t-il conclu.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci