Gros malaise dans le football ivoirien : Roger Stéphane dénonce et accuse

Après l’élimination des Eléphants locaux par l’Algérie en quart de finale de la CHAN 2022, des experts du ballon rond ivoirien ont été invités sur le plateau de La 3 pour faire un bilan de la participation de la Côte d’Ivoire à cette compétition africaine. Au cours de cette émission qui s'est déroulée, lundi 30 janvier 2023, Roger Stéphane a fait un diagnostic du football ivoirien et en a proposé une solution.

Roger Stéphane à propos du foot ivoirien: « Si on ne fait pas attention, on ne va pas s’en sortir »

La Côte d’Ivoire a perdu son statut d’influence en termes de football depuis plusieurs années. Après les années 1990 remplies de gloire, la Côte d’Ivoire se retrouve à un niveau inquiétant et incapable de hisser haut les couleurs du pays à l’extérieur. Face à ce fléau qui mine le foot ivoirien, Roger Stéphane a sorti un diagnostic en pointant du doigt les responsables.

« Il y’a un vrai drame qui est en train de se vivre autour du football ivoirien depuis de nombreuses années. Si on ne fait pas attention, on ne va pas s’en sortir (…) », a lancé Roger Stéphane sur les antennes de La 3. Et comme tout bon chroniqueur, il propose une solution par la suite pour sortir le ballon rond ivoirien de ce calvaire.

« Il va falloir qu’on fasse les états généraux du football en Côte d’Ivoire pour voir ce qu’il ne va pas (...) J’ai le sentiment qu’il y a des dysfonctionnement à tous les niveaux », a-t-il souligné. Selon lui, dans les années 90, certains clubs tels qu’ASEC Mimosas, Africa Sport d’Abidjan et Stella Club d’Adjamé ont tout gagné au niveau du continent. Mais depuis les années 2015, le pays est incapable de rafler des titres à l'international.

Pour l’observateur ivoirien, cela y va de la responsabilité de l’Etat au niveau des infrastructures et des financements des clubs, de la responsabilité des Régions qui ont abandonné des grands clubs dans le passé, de la FIF dans son organisation et sa planification, de la responsabilité des présidents de clubs sur leur façon de bâtir des clubs, aussi de la responsabilité des supporters qui ont abandonné le football local au profit du football européen et de la responsabilité des observateurs qui sont tous focus sur le football européen.

« Laisser le football local dans les mains de la Fédération et des présidents de clubs, est une erreur. Il faut qu’on fasse les états généraux du football en Côte d’Ivoire. Parce que cet échec-là, est un échec de trop », a-t-il conclu.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci