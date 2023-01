Mercato: Hakim Ziyech au PSG, visite médicale terminée

Alors que les contacts se poursuivent entre Paris et son club Chelsea, le Marocain Hakim Ziyech, lui, a rejoint la capitale lundi soir et passé sa visite médicale, ce mardi.

Hakim Ziyech force Chelsea de le transférer au PSG

Hakim Ziyech a préféré jouer la carte de l'anticipation, juste au cas où... Pendant que le PSG et Chelsea continuent de négocier son possible transfert en ce dernier jour du mercato, l'international marocain a décidé de rejoindre la capitale lundi soir, selon les informations du Parisien.

Il aurait déjà passé sa visite médicale, selon L'Equipe. En conférence de presse ce mardi avant de défier Montpellier mercredi (21h), Christophe Galtier a confirmé son impression à chaud après le nul face à Reims (1-1).

A ses yeux, son équipe manque de beaucoup trop de choses. Interrogé sur l'insuffisance défensive de son trio Neymar - Kylian Mbappé - Lionel Messi, il a estimé que jouer sans eux serait "une erreur".

Il n'a donné aucun nom mais son propos concernait forcément son trio offensif composé de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Les trois hommes calent offensivement depuis leur retour de la Coupe du monde. Et, fatalement, sans but, on pointe plus facilement leur négligence dans l'effort défensif. Interrogé sur les propos de Yunis Abdelhamid dimanche, qui estimait notamment que cet aspect était une vraie faiblesse du PSG, Galtier a insisté sur la nécessité de garder les trois titulaires.

"Nous avons trois joueurs incroyablement forts sur le plan offensif, a-t-il expliqué. Je crois que c'est 55 buts et 34 passes décisives depuis le début de saison. A Paris, c'est normal. Mais vous dire qu'on doit soit se priver d'un des trois pour être solide, c'est une erreur".

Autrement dit, la concurrence, ce n'est pas pour tout de suite. Face à Montpellier, la rotation s'impose, en l'absence de Neymar. De là à sanctionner Mbappé ou Messi, il n'y a qu'un pas, que Galtier ne semble pas disposé à franchir.