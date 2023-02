Côte d'Ivoire: Vers une rencontre Simone Gbagbo - Nady Bamba à Yamoussoukro?

La cérémonie de remise du Prix Félix Houphouët-BOIGNY UNESCO-2023 pour la recherche de la paix sera organisée cette année le 10 février 2023 à Yamoussoukro sur la terre natale de son honorifique fondateur.

Prix Félix Houphouët-BOIGNY UNESCO-2023 à Yamoussoukro: Laurent et Simone Gbagbo invités

Le Prix Félix Houphouët-BOIGNY UNESCO-2023 sera dédié à l’ancienne Chancelière allemande Angela MERKEL. À cet égard, le Président Alassane OUATTARA a annoncé respectueusement cette nouvelle par le biais de la Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la Diaspora, dépêchée près du Président Henri Konan BEDIE, qui est par ailleurs le protecteur du prix. Sont donc invités solennellement à la cérémonie les Présidents Henri Konan BEDIÉ, Laurent GBAGBO et leurs épouses respectives.

Qui accompagnera donc le Président Laurent GBAGBO en qualité d’épouse à cette cérémonie s’il décidait d’y participer? Ne va-t-il pas créer de la gêne de part et d’autre avec des regards indiscrets sur la position des deux coépouses (Nadi-Simone) ? Il faut noter que l’Ex première Dame Simone EHIVET GBAGBO est aussi invitée à la cérémonie conformément au protocole en vigueur. La République va-t-elle s’en sortir avec tout ce méli-mélo politico-conjugal ? Wait and see…

Par Idriss DAGNOGO