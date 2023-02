Côte d’Ivoire: Le ministère des Transports lance la semaine de la sécurité routière

Dans le cadre de la poursuite de la stratégie Nationale de Sécurité Routière pour la période 2021-2025 qui a permis de mettre en œuvre la vidéo-verbalisation et bien de dispositifs pour lutter contre l’incivisme sur les routes, le ministère des transports en faisant droit aux dernières mesures prises par le gouvernement, procédera ce vendredi 3 février 2023 au démarrage de la semaine de la sécurité routière. Elle aura ainsi lieu du 3 au 10 de chaque mois pendant un an sur toute l’étendue du territoire national .

Au nombre des mesures prises par le gouvernement au conseil des ministres du 18 janvier 2023, figure la semaine de la sécurité routière qui selon le ministre Amadou Koné va être une grosse période de sensibilisation des automobilistes sur les règles de la sécurité routière afin qu’ils se mettent en règle.

La semaine de la sécurité routière aura lieu du 3 au 10 de chaque mois pendant un an. Elle se fera avec la gendarmerie et la police en plus de la Police Spéciale de la Sécurité Routière ( PSSR) et l’Office de la Sécurité Routière ( OSER) qui sont rattachés au ministère des transports.

« On en profitera pour sensibiliser sur par exemple la question de Mutation des véhicules. Car le simple défaut de mutation est une infraction pénale, un délit, aussi bien pour l’acheteur que le vendeur.

Nous allons enfin sensibiliser sur les facilitations d’obtention de la nouvelle plaque d’immatriculation et les frappes à froid.

Désormais le numéro de la plaque d’immatriculation sera lié à la carte grise mais également au propriétaire du véhicule.

Nous allons pour cela migrer progressivement vers de nouvelles plaques d’immatriculation sécurisées, lisibles et durables » a-t-il ajouté.

Dispositif terrain et communication

Il s’agira pour le Ministère des Transports de déployer comme pour la première phase de la stratégie nationale de sécurité routière réalisée entre 2021 et 2022, les grands moyens en matière de communication : placarder toutes les grandes artères du pays avec des affiches et flyers .

Ces dernières informeront les usagers de la route à travers les slogans « Stop à l’incivisme » et « Respectez la limitation de vitesse ».

Stop à l’incivisme

A travers le slogan « stop à l’incivisme » le ministère des transports entend ici sensibiliser sur l’utilisation désormais des nouvelles plaques d’immatriculation lisibles et non fantaisistes ; le dispositif d’éclairage nocturne à l’avant et à l’arrière du véhicule, la conformité du numéro de la plaque d’immatriculation avec le numéro inscrit sur la carte grise ou encore la mise à contribution du numéro gratuit 1302, pour toute information complémentaire.

Respectez la limitation de vitesse

A travers le slogan « Respectez la limitation de vitesse », le ministère des transports prévient sur la conduite à tenir en agglomération, sur les routes nationales et les autoroutes en matière de limitation de vitesse.

Ce sera l’occasion pour le Ministère des Transports enfin de renforcer son dispositif de panneaux de signalisation et des caméras de surveillance et de vidéoverbalisation surtout sur les axes accidentogènes.

Les médias

Dès le mercredi 1er février 2023, une série de spots télé et radio, ainsi que des publications dans la presse écrite et sur les réseaux sociaux viendront compléter la sensibilisation sur le terrain .

«Réduire de 50% le nombre de tués en 5 ans, recycler les chauffeurs mal formés, réduire les accidents sur les axes accidentogènes et sensibiliser les chauffeurs de 2 et 3 roues au respect des mesures de sécurité routière » tel est l’objectif que s’est fixé le ministre Amadou Koné avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière qui comprend désormais la semaine de la sécurité routière.