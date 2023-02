RHDP-Agboville: Y'a problème! La démission de Brou Cho Eunice exigée

Les militants de base du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix(RHDP), sont mécontents. Et pour cause, ils supportent mal le non respect des directives édictées par le parti par la secrétaire départementale RHDP Agboville commune, prof. Moustapha Brou Cho Julie Eunice.

"Après les élections des secrétaires départementaux, suvies de leur investiture, la direction du parti leur a donné un certain nombre de recommandations. Premièrement, la proposition de nomination du secrétaire départemental adjont et les propositions de nominations des différents délégués de zone, deuxièmement. De plus, tout département politique avec plus de quarante mille électeurs, est subdivisé en 3 zones à l'exception des communes d'Abidjan. Ce qui veut dire que la commune d'Agboville est un département politique avec 3 zones. Malheureusement, dans les propositions de nominations de ces responsables politiques, il n'y a pas eu d’entente entre la secrétaire départementale et la base. Le parti indique bien que le profil du délégué de zone doit reposer sur les critères que sont: la qualité du militantisme de la personne, être proche de la base et même de les assister. Ce qui sous-entend qu'il faut avoir le minimum. Depuis quelques temps, cela n'est pas le cas et nous avons signifié que nous ne sommes pas d'accord", a expliqué le président de la coordination des délégués de secteur d'Agboville, Doukouré Daouda, en présence des structures spécialisées.

C'était le mercredi 01 février 2023, lors d'une réunion qu'ils ont tenue en leur QG à Agboville. "À ce jour, notre secrétaire départementale ne peut convoquer de réunions avec l'ensemble des délégués de secteur, qui représentaient près de 90% de la masse électorale lors des dernières élections des secrétaires départementaux. C'est dire qu'il y a une crise entre elle et les responsables de base", a-t-il ajouté, amèrement. Puis, le porte-parole des militants de base de s'indigner du fait que la secrétaire départementale RHDP Agboville commune ait délivré une procuration dans laquelle quitus est donné à une présidente de structure spécialisée, d'agir en son nom.

"Dans le fonctionnement de notre parti, la procuration n'est pas valable. Nous la rejettons et considérons qu'elle est nulle et de nul effet. Dès lors, nous animateurs de la base, demandons qu'à partir d'aujourd'hui, la secrétaire départementale rende le tablier pour que son adjoint en la personne de monsieur Diallo Moriba en assure l'intérim. C'est un homme crédible, de conviction, un ancien militant engagé au respect du parti", fait savoir Doukouré Daouda.

Pour rappel, c'est le 23 juillet 2022 que prof. Moustapha Brou Cho Julie Eunice a été élue secrétaire départementale RHDP Agboville commune, à plus 96% des suffrages exprimés. Et ce, à l'issue d'un consensus autour de la liste unique "Ensemble pour le développement". À moins d'un an des élections municipales et régionales qui se tiendront au dernier trimestre de l'année en cours, le parti d'Alassane Ouattara dans le chef-lieu de l'Agnéby-Tiassa, est régulièrement sécoué par des soubresauts internes.

"Nous demandons, maintenant, la mise en place de toutes les instances de notre parti dans le respect des conditions exigées à la base (...) Nous lançons un appel à la direction du parti car l'enjeu pour nous, aujourd'hui, ce sont les élections de 2025 qui passent d'abord par les municipales et régionales à venir (...) Il y a un problème au niveau d'Agboville parce que notre actuelle secrétaire départementale n'est pas en mesure de diriger le parti comme il se doit. Par conséquent, nous demandons à la direction du RHDP d’entériner la décision du choix du secrétaire départemental adjoint, Diallo Moribo pour évacuer les affaires courantes", a lancé le président de la coordination des délégués de secteur d'Agboville.

Tizié TO Bi

Correspondant régional