Lutte contre le terrorisme: L’ Initiative d’Accra pour des actions concrètes

A l’ouverture de la 18e réunion des experts et la 9e session des ministres de l’ Initiative d’Accra, le 31 janvier 2023 à Abidjan, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a fait l'état des lieux de la sécurité dans la sous-région et appelé à des mesures urgentes et appropriées pour lutter contre les groupes terroristes.

Initiative d'Accra: Le ministre Vagondo Diomandé appelle à des mesures urgentes et appropriées pour lutter contre les groupes terroristes

« La détérioration continue de la situation sécuritaire dans certains pays membres de l’Initiative, appelle de notre part, des mesures urgentes et appropriées. Nous n’avons aucun doute, au regard de votre expertise avérée, que vos conclusions seront d’excellente qualité et qu’elles permettront aux ministres, puis à nos Chefs d’Etats d’initier et de mettre en œuvre des actions concrètes », a déclaré le ministre Vagondo Diomandé.

Il a fait savoir que la multiplication des opérations conjointes des armées des différents pays a produit des résultats probants qui méritent d’être relevés et salués, notamment, la mise en œuvre et l’opérationnalité graduelle de la force multinationale conjointe. Pour sa part, le secrétaire exécutif de l’Initiative d’Accra, Benedict Dere, a dressé le bilan des activités de l’organisation, indiquant que « l’Initiative d’Accra est une organisation de coopération en matière de sécurité et de renseignement.

« Depuis 2018, nous avons mené quatre opérations conjointes. Nous n’avons pu la faire en 2022 mais nous sommes en train de former une force multinationale conjointe qui sera totalement consacrée à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Dans quelques mois, vous verrez s'accélérer nos activités sur le terrain », a-t-il expliqué. La rencontre des experts sera suivie de la 9e session ordinaire des ministres en charge de la sécurité et de la défense de l’Initiative d’Accra, le 2 janvier 2023 toujours à Abidjan. Pour rappel, créée en 2017, l’Initiative d’Accra a pour objectif de mutualiser les efforts régionaux pour mener une lutte efficace contre l’expansion du terrorisme dans le Sahel et certains pays du Golfe de Guinée.

Source : CICG