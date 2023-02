Côte d'Ivoire: Abidjan accueille la 1ère édition du Salon international du coaching éthique

Les portes de la première édition du Salon international du coaching éthique et des métiers associés (Sicema), se sont ouvertes ce jeudi 02 février 2023 à Abidjan.

Le Salon international du coaching éthique : Une plateforme de développement du métier de coach

Faire la promotion du métier de Coahing, est le pari qu’entend relever le Cabinet coaching éthique et le Réseau international des coachs éthiques (Rice). Ce, à travers la première édition du Salon international du coaching éthique Sicema, organisée par le Cabinet coaching éthique et le Réseau international des coachs éthiques (Rice), du 02 au 4 février 2023 autour du thème : ‘’Coaching, facteur de développement’’.

‘’En ce qui nous concerne, les services du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique sont entièrement disponibles pour une parfaite collaboration. Toutes les actions d'accompagnement des jeunes en vue de les aider à mobiliser leurs ressources propres pour atteindre au mieux leurs objectifs professionnels, personnels et relationnels, seront renforcées conformément à l'orientation donnée par le Président de la République, Alassane Ouattara qui a décrété l'année 2023, année de la Jeunesse’’, a déclaré Konan Assui Anderson, représentant le Ministre Mamadou Touré, parrain de la cérémonie.

A l’en croire, cette initiative "louable et innovante pourra donc contribuer à une citoyenneté plus responsable en promouvant les valeurs morales que sont : l'intégrité, la loyauté, la conscience professionnelle, le respect, la solidarité et la fraternité. Je reste persuadé que nous parviendrons à créer un environnement propice à l'épanouissement de cette importante frange de la population que constituent les jeunes’’, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le directeur de cabinet de la Grande chancellerie, Jean Jacques Konadje a invité les institutions et le gouvernement à accompagner le Sicema qui a pour centre d’intérêt, l’homme sur toutes ses dimensions. Pour Jean François Yoman, commissaire général du Sicema, le salon est une opportunité que la jeunesse doit saisir pour répondre aux différents défis qui s'imposent à eux. ‘’Le coaching est une alternative saine et idoine à l'insertion professionnelle. Saisissons donc l'occasion que nous offre ce salon. Le coaching a des outils pour répondre aux défis et challenges auxquels vous êtes journellement confrontés’’, a-t-indiqué. Cette première journée du Sicema s’est terminée par deux panels.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci