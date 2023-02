Côte d'Ivoire : Pourquoi Patrick Achi est fier du Parc des expositions d’Abidjan

À la tête d’une délégation de plusieurs membres du gouvernement, le Premier Ministre Patrick Achi a visité le chantier de construction du Parc des expositions d’Abidjan près de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny à Port-Bouet ce jeudi 2 février 2023.

Construction du Parc des expositions d’Abidjan: Patrick Achi satisfait de l’avancée des travaux

L’édifice bâti sur une superficie de 16 hectares, est prévu pour abriter des évènements d’envergure internationale. Au terme de la visite, le chef du gouvernement a exprimé sa satisfaction quant à l’avancée des travaux. « Nous sommes rassurés, c’est un objet de fierté », a dit Patrick Achi avant de s’enthousiasmer devant le potentiel du Parc.

« Le Parc des expositions d’Abidjan est attendu depuis plus de 40 ans et grâce au Président de la République, c’est devenu pratiquement une réalité. Il sera certainement l’un des centres les plus visités, les plus occupés de la sous-région ouest-africaine. C’est plus un bijou, une œuvre d’art qu’un centre », a déclaré le Premier Ministre.

Pour Patrick Achi, la construction du Parc des expositions d’Abidjan vient combler un déficit dans la capitale économique ivoirienne.

« Un pays digne de ce nom doit être capable d’accueillir des évènements de toute nature dans un espace qui est en adéquation avec les besoins du monde d’aujourd’hui et la Côte d’Ivoire était en manque d’un tel parc. Dans quelques mois, a indiqué le Premier Ministre, Abidjan va devenir encore plus une des plaques tournantes de l’Afrique de l’ouest et du continent en matière d’évènementiel ».

Patrick Achi n’a pas manqué de souligner l’importance du futur édifice pour le développement de l’activité économique et la création d’opportunités notamment, dans le secteur en constante évolution de l’événementiel.

« L’activité de l’événementiel est devenue aujourd’hui un des secteurs porteurs de croissances, créateur d’emplois les plus importants au monde », a ajouté le chef du gouvernement.

Les travaux du Parc des expositions d’Abidjan sont prévus pour s’achever fin mai 2023. Il comprend notamment une salle, la Convention Center capable d’accueillir 5000 personnes, une salle des pas perdus ou encore un parking semi-couvert de 800 places.