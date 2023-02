Côte d'Ivoire : Tidjane Thiam dans la lutte contre le cancer !

En attendant les élections présidentielles de 2025 en Côte d’Ivoire, Tidjane Thiam s'engage dans la lutte contre le cancer. L’Administrateur de Kering s’est servi de son expérience avec la maladie pour convaincre les malades à prendre la parole.

Tidjane Thiam connait la douleur de faire face au cancer.

Ancien ministre de Henri Konan Bédié, Tidjane Thiam pousse ses pions en prélude des élections présidentielles de Côte d’Ivoire en 2025. L’ancien patron de Crédit Suisse revient cependant dans l’actualité dans un tout autre domaine, la lutte contre le cancer.

En mai 2020, l’homme d’affaires ivoirien avait perdu son fils ainé Bilal Dia James Thiam des suites d’un cancer. Tout juste âgé de 24 ans, Bilal Dia avait étudié les sciences politiques à l'université Brown, dans le Rhode Island, avant l'aggravation de la maladie. Il avait séjourné dans une clinique spécialisée de Los Angeles, en Californie, avant son décès.

Forcément, l’ancien ministre du Plan et du Développement sous Henri Konan Bédié ne peut qu’être interpellé par les campagnes publicitaires sur cette maladie. Dans la nuit du jeudi 2 février, il a partagé sur sa page Linkedin la campagne publicitaire du groupe Publicis sur le cancer.

En effet, Arthur Sadoun, PDG du groupe Publicis, atteint d’un cancer, a lancé l’initiative dénommée #workingwithcancer. Le but de cette campagne est de pousser les employés atteints du cancer à en parler. Certains ont peur d’évoquer leur maladie au risque de se faire licencier ou d'être rétrogradés à des postes moins importants.

Tidjane Thiam s’est joint à cette campagne en disant « J’ai perdu mon fils à cause du cancer et je sais à quel point il peut être douloureux de faire face au cancer. » L’Administrateur de Kering, plus grand groupe français du secteur du luxe, incite ses followers à relayer l’initiative #workingwithcancer.

« Veuillez partager ce message avec vos collègues et encourager votre entreprise à se joindre à cette initiative unique et significative », a-t-il ajouté sous le partage de ce lien.

Thiam prépare la présidentielle Côte d'Ivoire 2025

Possible candidat à l’élection présidentielle de 2025 en Côte d’Ivoire, Tidjane Thiam a fait son retour au pays en août dernier. En décembre 2022, il avait de nouveau regagné Abidjan pour se faire enrôler sur la liste électorale. Le 15 janvier dernier, il avait rencontré les étudiants ivoiriens de la diaspora européenne.