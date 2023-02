Côte d'Ivoire : Les forêts classées d'Anguédédou et Tchologo en danger

En Côte d'Ivoire, les forêts classées de l'Anguédédou et de la région du Tchologo sont menacées. C'est ce qu'a confié Laurent Tchagba, le ministre des Eaux et Forêts lors du Conseil national de sécurité (CNS) le jeudi 2 février 2023.

Côte d'Ivoire : De nouvelles mesures pour protéger les forêts classées de l'Anguédédou et du Tchologo

Réuni le jeudi 2 février 2023, le Conseil national de sécurité s'est penché sur la situation des forêts classées de l'Anguédédou, située à l'entrée Nord de la ville d'Abidjan, et des forêts classées de la région du Tchologo, en proie à des occupations et activités illégales des populations riveraines. Le tableau a été dressé par Laurent Tchagba, le ministre des Eaux et Forêts.

"Dans ce contexte, le chef de l'Etat a donné instruction au Premier ministre, chef du gouvernement, et au ministre des Eaux et Forêts afin que des mesures idoines soient prises, dans les plus brefs délais, en vue de la délimitation et de la protection de ces forêts, ainsi que de la sensibilisation des populations riveraines", a informé le communiqué du CNS.

Par ailleurs, le Conseil national de sécurité a condamné les attaques répétées et menées contre les agents des Eaux et Forêts dans les forêts classées dans l'exercice de leur fonction.

"Le président de la République, tout en adressant ses félicitations et encouragements à ces agents, les assure du soutien du gouvernement. Le chef de l'Etat invite, en outre, les populations riveraines des forêts classées à coopérer avec les agents des Eaux et Forêts et à respecter les lois foncières en vigueur dans notre pays", a ajouté la note.