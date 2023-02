Côte d'Ivoire : Des étudiants de l'INSAAC formés sur le dessin animé Manga

Le Directeur de Cabinet de la Ministre de la Culture et de la Francophonie, Florent Galaty a ouvert, jeudi 2 février 2023, l'atelier sur le dessin animé Manga, organisé par l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac) avec le soutien de l'Ambassade du Japon.

Dessin animé Manga: Cinquante étudiants sélectionnés pour la formation

Le Directeur Général de l'INSAAC, Ouattara Siaka, dans son mot de bienvenue, a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du Japon pour son apport considérable au renforcement des capacités des étudiants et a remercié sa tutelle pour son appui constant "pour l'art et la formation des jeunes étudiants".

L'Ambassadeur Ikkatai Katsuya a mis l'accent sur l'engagement de la dessinatrice Yoshimi Katahira à faire la promotion de l'art japonais à travers la formation et le partage d'expériences.

Représentant la ministre Françoise Remarck à cet événement, le Directeur de Cabinet, Florent Galaty a salué la vitalité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon et a souligné l'impact positif qu'elle a sur le secteur des Arts et de la Culture de notre pays.

Il a enfin invité les étudiants à s'approprier cet important atelier. Pour rappel, l'école des beaux-arts forme entre autres dans cette spécialité, le numérique.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci