KONG: MTN Côte d’Ivoire offre une salle Multimédia au Lycée Dominique Ouattara

Le Lycée Moderne Dominique Ouattara de Kong vient de recevoir l’un de ses plus beaux cadeaux de l’année 2023: un important don de MTN Côte d’Ivoire qui a doté l'établissement d’une salle multimédia entièrement équipée par l'opérateur de Télécom.

Une salle multimédia d’une valeur d’environ 22 millions de FCFA pour le Lycée de KONG - MTN Côte d’Ivoire

C’est un geste qui s’inscrit dans le cadre des projets financés par le Fonds National du Régulateur des télécoms en l’occurrence l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI).

Le mercredi 01 février 2023, ce sont, au total, 31 Ordinateurs complets de bureau, 31 Onduleurs, 1 Vidéoprojecteur, 2 Climatiseurs, 1 Imprimante, des tables et chaises, 6 Boitiers internet avec connexion gratuite pendant 2 ans, qui ont été installés ou offerts dans le cadre de cet aménagement de cette salle multimédia.

Cette cérémonie de remise s’est déroulée en présence de Monsieur Djibril OUATTARA, Directeur Général de MTN Côte d’Ivoire et de plusieurs élus et cadres de la ville de Kong. A cette occasion, Monsieur Djibril Ouattara a expliqué l’importance de ce don qui réjouit les populations : « En tant qu’entreprise numérique, MTN a voulu offrir cette salle Multimédia pour aider les jeunes de Kong à se faire former à l’outil numérique afin de contribuer significativement à leur autonomisation. Parce que nous pensons que chacun mérite les avantages d’une vie connectée dans ce monde moderne. », a-t-il expliqué. A sa suite, le maire Kong a salué ce geste de générosité de MTN CI qui viendra améliorer les conditions d’études et d’apprentissages numériques des jeunes de sa localité.

Ce don vient contribuer à améliorer les compétences des jeunes dans le domaine du numérique. Ce don est une action qui confirme l’engagement de MTN Côte d’Ivoire, à œuvrer davantage afin de rendre plus accessibles les nouvelles technologies informatiques à toutes et à tous, mais également à permettre aux communautés de profiter des avantages d’un monde numérique.

MTN Côte d’Ivoire a fait du digital l’un de ses piliers majeurs. C’est pourquoi, depuis 2007, MTN CI en tant qu’entreprise citoyenne a offert plus de 160 salles multimédia aux établissements scolaires en Côte d’Ivoire à travers les actions sociales de sa Fondation.