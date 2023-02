MTN Côte d'Ivoire dote le Lycée Moderne de Nambonkaha d'une salle multimédia

La Fondation MTN Côte d’Ivoire a fait don d'une salle multimédia équipée d’une valeur d’environ 20 millions de FCFA au profit du Lycée Moderne de Nambonkaha, mardi 31 janvier 2023.

Le DG de MTN Côte d'Ivoire exhorte les élèves du Lycée Moderne de Nambonkaha à se frotter à l'outil l'informatique

L’aménagement de cette salle multimédia se compose de 30 Ordinateurs complets de bureau, 30 Offices 2019 Professional plus, 1 Vidéoprojecteur, 30 Kaspersky internet Security, 1 écran de projection mobile et 30 Microsoft Windows 10 Pro. Ce don vise à améliorer les compétences des jeunes dans le domaine du numérique. Cette action de la Fondation confirme l’engagement de MTN Côte d’Ivoire, à œuvrer davantage afin de rendre plus accessibles les nouvelles technologies informatiques à toutes et à tous, mais également à permettre aux communautés de profiter des avantages d’un monde numérique.

Cette cérémonie de remise s’est déroulée en présence de Monsieur Djibril OUATTARA, Directeur Général de MTN Côte d’Ivoire, et de plusieurs autres personnalités et cadres de la localité de Nambonkaha.

A cette occasion, Monsieur Djibril Ouattara a expliqué l’importance de ce don : « en tant qu’entreprise numérique, MTN a voulu mettre à disposition cette salle Multimédia pour aider les jeunes de Nambonkaha, à se frotter et à maîtriser l’outil numérique afin de contribuer significativement à leur autonomisation. Parce que nous pensons que chacun mérite les avantages d’une vie connectée dans ce monde moderne. », s’est-il prononcé.

Situé au nord de la Côte d'Ivoire Nambonkaha est un petit village délimité au sud par le département de Ferkessedougou, au nord par le département de Ouangolodougou, à l'est par le village de Lafokpokaha et à l'ouest par le petit campement d'Alphavogo.

Nambonkaha est à plus de 600 km d'Abidjan.

Rappelons que depuis 2007, MTN CI en tant qu’entreprise citoyenne, a offert plus de 160 salles multimédia aux établissements scolaires en Côte d’Ivoire à travers les actions sociales de sa Fondation.