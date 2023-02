Après Manadja Confirmer, Dj Congélateur désormais avec Tina Glamour

La mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, et l'artiste Dj Congélateur se sont rencontrés samedi. Ce qu'il s'est passé.

Tina Glamour : "Aidons Dj Congélateur"

La mère de feu Dj Arafat, dame Logbo Valentine alias Tina Glamour semble avoir adopté Dj Congélateur. Ce jeune homme qui fait la Une des réseaux sociaux depuis plusieurs semaines et qui prétend être le collègue de DJ Arafat. C'est en tout cas ce que laisse croire une publication de La Djadja sur sa page Facebook.

'' Il est pur et vrai, sans complexe. Et en plus malade, il a besoin de vous aussi . Il aime sincèrement et réellement et il va réussir le collègue du Daishi'', a soutenu Tina Glamour.

Puis d'ajouter : '' Il m'a remis 25000frs. Je vais acheter des fleurs pour son idole et on ira sur la tombe du King du coupé décalé. Avant de juger, il faut approcher. Merci beaucoup. Je n'aime pas l'injustice. Aidons aussi ce jeune qui n'a pas fait l'école mais qui a un vrai talent d'artiste. Maman Glamour a écrit. Dj Congelateur Original. Tina Glamour ''.

Ce message de la Spendja était accompagné d'une photo dans laquelle on aperçoit la mère du Daishikan prendre dans ses bras le jeune Dj Congélateur. Ce qui a bien évidemment suscité de nombreuses réactions.

'Trop chou. C'est la meilleure photo que j'ai vue sur la toile. Tellement de sincérité et de bonheur. Merci Maman Tina", a commenté un internaute quand un autre écrivait ceci : ''comment demander qu'on aide un malade et prendre son argent pour payer fleurs ? Pour quel geste symbolique même ? Arrêtez de parler de sincérité, les gens là sont dans leur business''.