Tchin-Tchinn 2023 : Didier Drogba en phase avec Jonathan Morrison

Les choses avancent bien dans le cadre des préparatifs de la deuxième édition du tournoi Tchin-Tchinn. L'initiateur Jonathan Morrison a eu d'importantes rencontres ces derniers jours.

Tchin-Tchinn 2023 : Les choses avancent bien pour Jonathan Morrison

Jonathan Morrison, après l'ouverture du siège de son entreprise dénommée Treize, multiplie les rencontres dans le cadre des préparatifs de la deuxième édition du Tchin-Tchinn 2023.

Il y a quelques jours, le jeune homme faisait le point d'une rencontre avec le maire de la commune d'Adjamé.

'' j’ai été reçu par le Maire d’Adjamé Monsieur Farikou SOUMAHORO pour lui présenter et demander l’autorisation pour réaliser un projet qui me tient à cœur depuis près de 10 années maintenant. Cette initiative consiste à transformer un secteur de la ville en un espace Futuriste. J’ai été inspiré par les TIME SQUARE de New York depuis ma visite en 2015 et cette soif de réaliser mieux que cela dans mon pays ne m’a jamais quittée. Je tiens à remercier Monsieur le Maire d’Adjamé et son équipe pour avoir accepté la réalisation de cette MASTERPIECE dans leur commune. J’ai choisi le rond-point des 220 Logements parce-que c’est Adjamé qui a remporté la première édition du TCHIN-TCHINN. NB: Nous avions entamé les travaux d’embellissement de la commune par rapport à leur victoire au Tchin-Tchinn 2022 qu’on a dû arrêter, pour des problèmes de main d’œuvre et de logistique. Ces travaux reprendront le Lundi 6 Février'', a-t-il indiqué.

Au lendemain de cette rencontre avec le maire d'Adjamé, Jonathan Morrison a rencontré des responsables de deux entreprises.

''Nous venons de recevoir les équipes sponsoring de Solibra.ci et Guiness pour discuter d'un partenariat relatif au CAM Tchin-Tchinn 2023. Nous remercions Monsieur Guy KEMMETH et son équipe pour cette belle visite '', a-t-il témoigné.

Pour cette deuxième édition du Tchin-Tchinn, Didier Drogba a décidé d'accompagner Jonathan Morrison. C'est en tout cas ce que l'on peut penser au vu d'une publication de l'ancien buteur des Elephants de Côte d'Ivoire.

'' Travail en cours, Jonathan Morrison, Tchin-Tchinn 2023", a posté Didier Drogba au sortir d'une rencontre avec le jeune entrepreneur.