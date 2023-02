Côte d'Ivoire : Ahoua Stallone et sa fondation Akralê renouent avec le Gala de la paix

La fondation Akralê, présidée par Ahoua Stallone, a annoncé, le samedi 28 janvier 2023, à Abidjan, la troisième édition de son match de gala dédié à la recherche de la paix. Cette rencontre est prévue pour le 25 mars 2023 au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé.

Recherche de la paix : La fondation Akralê va regrouper les plus grandes légendes du football mondial à Abidjan

Après les éditions de 2007 et 2008, la fondation Akralê relance son gala pour la recherche de la paix. Et ce, en présence de plusieurs icônes du ballon rond mondial, à l’image de Ronaldinho, Kaka, Ronaldo R9, Luis Figo, Rivaldo et bien d’autres.

Ces stars du football mondial, défieront les légendes ivoiriennes en l’occurrence Didier Drogba, Domoraud, Kader Kéita, Ben Badi… le 25 mars 2023 au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé.

« Tous les continents seront là à travers les stars du football qui vont venir des quatre coins du monde. Il s’agit, pour nous, de pérenniser la paix. Le succès de cet évènement nécessite l’implication des Ivoiriens de toutes catégories : gloires du football, guides religieux, chefs coutumiers, artistes, politiques… », a souligné le vice-président du comité d’organisation, Noufé Michel.

Plusieurs matchs impliquant les guides religieux, les membres du gouvernement et du parlement, y compris les femmes, auront lieu ce jour. Une manière pour la fondation Akralê d’immortaliser cette belle journée à venir.

« La paix est déjà là, donc il faut travailler pour la consolider. Avoir Ronaldinho, Kaka, Ronaldo R9, Figo aux côtés des gloires du football africain, ça va être un régal pour notre pays. Ça va permettre de montrer un autre visage de la Côte d’Ivoire au monde entier. Aussi les joueurs tels que Ronaldo et Ronaldinho seront des ambassadeurs de la Côte d’Ivoire émergente 2023 », a indiqué le président de ladite fondation, Ahoua Stallone.

Présente à cette cérémonie, Madame Dao Gabala, ancienne présidente du comité de normalisation de la FIF, a traduit le soutien du Sénat pour cette troisième édition et en a profité pour saluer la maturité et la résilience des organisateurs.

« 2023 est l’année préparatoire de la CAN et une année électorale. Vous avez un rôle capital à jouer à travers ce gala. Faites en sorte que cela ait un impact national et international », a-t-elle conseillé.

Pour leur part, les anciens footballeurs, par la voix d’Alain Gouaméné, ont promis user de toutes leurs forces pour la réussite de ce grand évènement sportif à venir.

« Nous invitons les Ivoiriens à soutenir Stallone et son équipe. Il faut, en effet, que nous réussissions quelque chose de grand, de magnifique pour que le football soit toujours vainqueur », a souhaité l’ancien international ivoirien, par ailleurs, champion d’Afrique en 1992 avec les Eléphants de Côte d’Ivoire.

En plus de cette rencontre fraternelle, les stars internationales du football profiteront de cette belle occasion, pour visiter les infrastructures économiques du pays, selon Ahoua Stallone.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci