Côte d’Ivoire : L’Union des artistes du canton Gbôô lance ses activités

L'Union des artistes du canton Gbôô, a, à travers une cérémonie de présentation de vœux aux chefs du canton, lancé ses activités le samedi 04 février 2023 à Yopougon-Abidjan.

L’Union des artistes du canton Gbôô célèbre la ‘’solidarité et la fraternité’’

C’est dans une ambiance festive de retrouvailles que les artistes du canton Gbôô, se sont retrouvés pour présenter leurs vœux aux chefs du Canton et lancé leurs activités de l’année 2023. Selon Samy Samson, président de l’Union des artistes du canton, cette cérémonie prend tout son sens par sa vision de réunir les artistes Wê autour des valeurs de ‘’solidarité et la fraternité’’.

‘’Il était important pour nous artistes Wê, précisément de Blolequin, de se retrouver dans cette ambiance afin de dire merci au tout puissant et à nos chefs coutumiers pour tout ce qu’ils font pour nous. Merci à l’artiste chanteur Samy Samson, président de l’UNAGBÔÔ pour cette initiative qui est à louer’’, a indiqué l’artiste comédienne Gbasé Thérèse, membre de l’union.

La 3ème édition du Festival "Doua Marie" des chants et danses traditionnels KOADEGUEZON, a été lancée après deux années d’interruption en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Le festival ‘’Doua Marie’’ veut pérenniser la culture Wê en donnant l’opportunité aux troupes de danses et aux groupes de chants traditionnels de faire valoir leurs talents. Cette édition qui se tiendra du 08 au 12 août 2023, réunira un beau monde, à savoir des ressortissants de Guiglo, Touleupleu, Duékoué, Logoualé, Tinhou, Tuambly et d’autres villages du canton Gbôô dans le village de Koadéguézon (situé à 28 KM de Bloléquin et à 34 KM du Libéria).

Pendant ces 5 jours, des concours de cuisine, de danse, de chants et une démonstration des différents masques du peuple de l’ouest, seront de mise.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci