Embellie économique : L’ambassadeur de l’UE Francesca Di Mauro félicite la Côte d'Ivoire

Le 03 fevrier 2023, a eu lieu une audience entre le ministre de l’Economie et des finances, Adama Coulibaly, et l’ambassadeur de l'UE en Côte d’Ivoire, Francesca Di Mauro. À la fin de cette rencontre, l’ambassadrice a profité pour saluer la résilience de l’économie ivoirienne qui continue d’afficher de belles performances en dépit d’un contexte mondial marqué par les impacts de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine.

Francesca Di Mauro se dit satisfaite de la bonne santé de l’economie ivoirienne

Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a échangé principalement sur la santé de l’économie ivoirienne et sur celle de la coopération entre l’UE et la Côte d’Ivoire. Au terme de cette audience, Francesca Di mauro a salué la résilience de l’économie ivoirienne qui continue d'afficher de belles performances en dépit des guerres et pandémies.

« L’économie ivoirienne croît beaucoup plus que celles de tous ses voisins. C’est une économie qui est très résiliente et qui a traversé plusieurs crises, la crise Covid-19, l’impact de la guerre en Ukraine. Aussi, par rapport aux économies des autres voisins, elle est en très bonne forme », s’est-elle félicitée à l’issue de la présentation faite par le ministre.

L’Ambassadeur de l'UE a également souligné que les appuis budgétaires octroyés par l'Union européenne à la Côte d’Ivoire, ont été passés en revue, lors de cet entretien.

Rappelons que lors de son traditionnel message à la Nation à la veille du nouvel an, le 31 décembre 2022, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé que les perspectives économiques de la Côte d’Ivoire demeurent bonnes avec un taux de croissance projeté à environ 7 % par an sur la période 2023 - 2025.

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci

Source : CICG