Côte d’Ivoire : Les boulangers suspendent leur mot d’ordre de grève

Les boulangers-pâtissiers de Côte d'Ivoire ont finalement suspendu leur mot d’ordre de grève à l’issue d’une rencontre avec le Premier ministre Patrick Achi. Le chef du gouvernement ivoirien s’est engagé dans la résolution de ce problème.

Côte d'Ivoire : Les boulangers appelés à vaquer à leurs occupations

"A la suite d’une rencontre avec monsieur le Premier ministre qui a bien voulu nous recevoir ce jour, nous avons obtenu son engagement à s’impliquer personnellement dans la résolution de nos problèmes. En conséquence, nous décidons donc de la suspension de notre mot d’ordre d’arrêt de travail de 48 heures afin de permettre la poursuite des discussions. Nous appelons pour ce faire nos membres à reprendre sereinement le travail dès à présent", s’est exprimé Amadou Coulibaly, le président du HPBCI (Haut patronat du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie de Côte d’Ivoire) après une rencontre avec Patrick Achi.

Il faut rappeler que les boulangers avaient annoncé une grève à compter du mardi 7 février 2023. Pour sa part, Barry Youssouf, président du FECOBPCI (Fédération de coordination professionnelle de boulangerie et de pâtisserie de Côte d’Ivoire), a remercié les ministres qui ont contribué à "faciliter le dénouement de cette grève". Il a aussi appelé les boulangers de Côte d’Ivoire à vaquer à leurs occupations.

Les boulangers avaient vigoureusement réagi face à la hausse de 20 % du prix de la farine. "On ne peut plus absorber ce coût. Il doit y avoir une augmentation, sinon à ce prix, on ne s'en sort pas", avait prévenu Amadou Coulibaly, président du Haut-patronat de la boulangerie.

Une grève avait été annoncée du lundi 6 au mardi 7 février 2023. La décision a été prise après la tenue d’une assemblée générale. "A l'issue de cette assemblée générale qui fait suite à de nombreuses consultations dans les bases, nous avons décidé de ne pas servir le pain le lundi et le mardi prochains", annonçait Amadou Coulibaly.