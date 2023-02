Agboville - Tchimou Saint-Rémi (RHDP): "Le développement entamé ne s'arrêtera plus"

Le directeur de cabinet du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, Tchimou Saint-Rémi, a procédé, le samedi 04 février 2023, à l'investiture du président des jeunes du village de Yapo Kpa et de son bureau. Une occasion pour le candidat RHDP à la candidature aux élections municipales à Agboville, de communier avec les jeunes, les cadres et les populations des quatre (04) Yapo.

Agboville- Tchimou Saint-Rémi: "Le développement entamé dans les 4 Yapo ne s'arrêtera plus"

"Chers parents, chers jeunes, sachez que pour bénéficier du soutien du gouvernement à travers le Conseil régional, il vous faut une meilleure organisation et une bonne structuration de vos activités génératrices de revenus(AGR). Le Conseil régional a entamé un vaste programme de modernisation et d'industrialisation des moyens de production qui profitera à terme aux jeunes et aux femmes, qui auront de la méthode dans la gestion de leurs activités", a indiqué le représentant du parrain de la cérémonie, Dimba N'Gou Pierre.

Poursuivant, Tchimou Saint-Rémi a invité les populations des villages de Grand-Yapo, Yapo Kpa, Petit-Yapo et Yapo-Gare, à soutenir les actions de développement de leur fils, de frère, de leur oncle, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba Pierre.

"À l'instar de toutes les zones de notre région, le développement entamé dans les 4 Yapo ne s'arrêtera plus. Après le bitume, l'électrification, le reprofilage des voies, l'adduction en eau potable, l'unité industrielle de transformation de manioc de Grand-Yapo, le collège moderne, demain ça sera des marchés modernes, une sous-préfecture et des centres de santé modernes", a fait savoir l'émissaire du président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, Dimba Pierre.

"C'est le lieu de rendre un hommage appuyé à Son excellence monsieur le président de la République, Alassane Ouattara et au Premier ministre, Patrick Achi pour leur appui constant, significatif et palpable à travers des actions de développement dans toute l’Agnéby-Tiassa", a confié le directeur de cabinet du Conseil régional, Tchimou Saint-Rémi.

Bien avant, le nouveau président des jeunes de Yapo Kpa, village situé à environ 15 kilomètres d'Agboville, Doffou Wilfried a pris l'engagement de se mettre entièrement au service de la jeunesse et de la chefferie. Et ce, dans l'intérêt supérieur des populations.

Notons que la cérémonie a enregistré la présence d'une forte délégation du bureau régional du CNJCI( Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire) avec à sa tête, Charlemagne Loba Assandé.

Tizié TO Bi

Correspondant régional