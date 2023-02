Taekwondo: Cissé Cheick accueille la nouvelle année avec une médaille d’or

Cissé Cheick a débuté l’année en force. Dimanche 5 février 2023, à l’occasion de la President Cup Europe déroulée à Istanbul (Turquie), le taekwondo in ivoirien s’est à nouveau bien illustré en remportant sa première médaille d’or de l’année 2023.

Côte d’Ivoire : Cissé Cheick remporte un nouveau métal doré en terre turque

Après avoir conquis le graal de sa discipline, le Taekwondo, lors des jeux olympiques de Rio en 2016, l’athlète ivoirien continue de faire parler de lui sur les tatamis, comme le témoigne son sacre au grand prix de Riyad, où l’or était au rendez-vous.

Dimanche 5 février 2023, le prodige ivoirien a éliminé progressivement ses différents adversaires à Istanbul en Turquie, en remportant lors de la President Cup Europe, sa première médaille d’or marquant ainsi le début de l’année 2023.

C’est face à des adversaires turcs et gambiens que l’Ivoirien a réussi à conclure son immense talent en finale. En mettant son statut de vedette au chaud à cette occasion, le médaillé d’or olympique envoie ainsi un message fort à tous ceux qui se dresseront sur son chemin en 2023. Le taekwondoïste ivoirien pète actuellement la grande forme et n’attend plus que les prochains rendez-vous pour agrandir son palmarès en raflant encore d’autres médailles.

« Première médaille d’or pour cette année 2023 remportée à la President Cup Europe, dimanche 5 février à Istanbul Turquie », a écrit l’athlète ivoirien sur sa page Facebook. « Parce qu'un jour, quelqu’un m’a dit qu’il était impossible de faire de ce sport, un véritable métier et qu’en Afrique il ne s’agirait que d’une simple passion. J’ai choisi de démontrer le contraire… », a ajouté Cissé Cheick.

