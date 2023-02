Côte d’Ivoire: Grâce N’dah élue Miss forme guitare 2023

Les lampions se sont éteints le samedi 04 février 2023 sur la première édition du concours de beauté dénommé Miss forme guitare, avec l'élection de Grâce N’dah comme Miss forme guitare 2023.

Grâce Jackie N'dah, Miss forme guitare 2023

Initiée par l'agence Fr3ddy magic group, cette autre célébration de la beauté a pour but de contribuer à la promotion du tourisme ivoirien en mettant en relief les jeunes femmes aux belles courbes dont l'âge varie entre 20 et 30 ans. Comme articulations, chaque candidate a eu droit à trois passages en tenue freestyle ou tenue au choix; en tenue de plage et en tenue de soirée avec pour message: vendre une destination balnéaire de la Côte d'Ivoire.

Ainsi de Tabou à Assinie, en passant par Jacqueville, une dizaine de sites ont été visités dans le speech des filles. Le jury, à la délibération, a sacré Mlle Grâce Jackie N'dah, étudiante en Master 2 de marketing digital. Elle est la première Miss forme guitare de Côte d'Ivoire pour un mandat d'un an. Ses dauphines sont Mlle Gohi Lou Deborah et Mlle Kabran Tebla Nelly, respectivement première et deuxième dauphine.

Plusieurs artistes ont apporté leur touche à la réussite. Rappelons que l'événement était placé sous le parrainage de Sanogo Djakaridja, Opérateur économique, et la présidence d'honneur de Lydie Ouattara, présidente des femmes ivoiriennes de Grigny en France, qui a effectué le déplacement.

En attendant la cérémonie de remise des prix du trio vainqueur en présence du parrain qui était en déplacement hors du pays, les finalistes sont reparties avec de nombreux lots. La prochaine édition mettra en compétition les différentes communes du grand Abidjan, autour d'une nouvelle thématique.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci avec Sercom