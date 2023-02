Séismes meurtriers en Turquie : Le message émouvant de Max Alain Gradel

Max Alain Gradel, actuellement joueur au poste d’attaquant à Sivasspor, un club de première division du championnat Turc, est sorti du silence. Face aux inquiétudes de nombreuses personnes après les deux tremblements de terre qui ont secoué la Turquie et la Syrie, l’international ivoirien a donné ses nouvelles à travers un post.

Max Alain Gradel depuis la Turquie : « Merci pour vos soutiens et appels »

La Turquie et la Syrie continuent de compter les victimes après les violents tremblements de terre de magnitude 7,8 et 7,5 depuis lundi 6 février 2023. En dehors des milliers de personnes décédées et blessées, de nombreux dégâts matériels et financiers ont été enregistrés.

Heureusement du côté de la Côte d’Ivoire, il y a eu plus de peur que de mal. Les deux Eléphants évoluant en Turquie, notamment Max Alain Gradel et Deli Simon, vont bien et sont actuellement dans des lieux sécurisés selon plusieurs sources d’informations.

« Dramatiques séismes actuellement ici en Turquie et en Syrie. Des milliers de morts. Union de prière et solidarité à nos sœurs et à nos frères de ces pays », a sollicité le champion de la CAN 2015 sur sa page Facebook avant de présenter ses condoléances aux familles endeuillées.

« Hommage aux personnes décédées. Compassion à leurs familles ainsi qu’aux familles sinistrées. Soutien et réconfort aux blessés. Merci pour vos soutiens et appels », a posté l’ex coéquipier de Didier Drogba en demandant par la suite une union de prière.

Max Alain Gradel compte au total avec Sivasspor, 100 matchs avec 16 buts en compteur depuis son arrivée. Auteur d’un bon début de saison 2022-2023 avec son club, le joueur ivoirien âgé de 35 ans a déjà inscrit en 26 rencontres jouées, 7 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci