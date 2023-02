Mali: Sergueï LAVROV rassure que la Russie va promouvoir le principe de la souveraineté

Au Mali, le Président de la Transition Assimi Goïta a accordé une audience à Sergueï LAVROV, chef de la Diplomatie russe, ce mardi 07 février, à Bamako.

La Russie s’engage à renforcer davantage la coopération militaire avec le Mali

Le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État a accordé une audience au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï LAVROV, ce mardi 7 février 2023, dans le palais de Koulouba.

Accompagné d’une forte délégation, M.LAVROV est arrivé au Mali, tôt ce mardi matin, pour une visite d’amitié et de travail.

Plusieurs sujets étaient au menu des échanges entre le Président de la Transition et le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie.

Il a notamment été question de la coopération entre le Mali et la Russie, du « plan de développement de nos relations qui doit correspondre à nos intérêts mutuels ».

Il a également été abordé au cours des échanges les relations commerciales et économiques entre les deux pays, la coopération technique et militaire, la coopération en matière humanitaire et culturelle, mais aussi la coopération des deux pays au sein de l’ONU.

Sergueï LAVROV rassure que la Russie ne ménagera aucun effort « pour promouvoir le principe de la parité souveraine, des États et nous allons lutter contre les approches colonialistes ».

"Nous allons leur apporter notre assistance pour surmonter ces difficultés. Cela concerne la Guinée, le Burkina Faso et le Tchad, et en général la région sahélo-sahélienne et même les pays riverains du Golfe de Guinée", a-t-il déclaré.