Côte d’Ivolre : Ça chauffe entre Blé Goudé et Steve Biko !

Steve Biko a répondu à Charles Blé Goudé, qui affirmait au cours d’un meeting qu’il n’y aura pas de match retour en Côte d’Ivoire, en référence à une autre bataille entre le camp de Laurent Gbagbo et celui d’Alassane Ouattara. Le cyber activiste a clairement rétorqué que le match retour aura bel et bien lieu.

Côte d’Ivoire : Steve Biko annonce un match retour

Charles Blé Goudé a fait une récente sortie dans la région de la Nawa. Au cours d’un meeting, le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples), s’est ouvertement dressé contre tous ceux qui ambitionneraient de s’attaquer à la Côte d’Ivoire.

"J'entends encore des gens dire qu’ils attendent le match retour. Vous allez jouer votre match avec qui ? Contre qui ? Et pour prendre quel trophée ? (…) Moi je vous dis qu’il n’y aura pas de match retour ici en Côte d’Ivoire. 6 ne sera jamais 9 dans ce pays. Celui qui attaque la Côte d'Ivoire me trouvera sur son chemin", a déclaré l’ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo.

Steve Biko n’est pas passé par quatre chemins pour répondre à l’ex-secrétaire de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI).

"Je suis désolé camarade président, mais il y aura bel et bien un match retour parce qu’il y a eu un match aller et 6 deviendra 9. Il ne peut exister de match aller sans match retour. Le match aller a opposé des forces obscurantistes et rétrogrades aux forces progressistes et démocratiques. Le match aller a opposé la violence armée au recours au dialogue. Le match aller a apposé des françafricains à des panafricains. Et malheureusement, la violence l’a emportée. Et c’est suite à cette victoire barbare que des nôtres ont été arrêtés et traités comme des animaux avant d’être envoyé devant la justice internationale. C’est après cette victoire des forces rétrogrades que tu as été arrêté au Ghana, maltraité à la DST, privé de tes droits les plus élémentaires avant d’être transféré à la CPI", a lâché Steve Biko.

"Nous préparons assidument le match retour pour faire triompher les libertés publiques et individuelles ! Pour faire gagner une dette maitrisée et une politique sociale viable. Nous sommes au travail pour le retour de l’AMU au détriment de la pale copie qu’est la CMU. Nous travaillons pour que l’école gratuite et obligatoire jusqu’en classe de 3eme l’emporte. Nous travaillons à notre victoire afin que le kilogramme de cacao revienne à 1000 FCFA pour le bonheur de nos paysans. Nous travaillons afin que le prix d’un pont à péage ne se multiplie pas par 4 en l’espace de quelques mois", a poursuivi le cyber activiste proche de Gbagbo.